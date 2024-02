Ett företag i Sunne fick under pandemin sammanlagt drygt 600 000 kronor i stöd för korttidsarbete under fem månader under pandemin.

Tillväxtverket har nu gått igenom stödet och kommit fram till att företaget har fått för mycket pengar.

Det ska nu betala tillbaka häften av stödet.

Stöd för korttidsarbete – eller korttidspermittering som det också kallades – var ett av de största krisstöden under coronapandemin. Företag kunde få ekonomiskt stöd för att låta sina anställda arbeta mindre om det var nödvändigt på grund av pandemin.

Besluten som låg bakom varje stöd var preliminära. De skulle följas upp och stämmas av. Därefter skulle Tillväxtverket fatta ett nytt, slutgiltigt beslut om stöd.

Vid en sådan uppföljning fann Tillväxtverket att ett industriföretag i Sunne var berättigat till 312 160 kronor för fem månader under 2020. Men det hade fått sammanlagt 637 340 kronor i stöd.

Tillväxtverket krävde tillbaka mellanskillnaden – alltså 325 180 kronor – men företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten och pekade på att informationen var otydlig. Och enligt lagen ska myndigheter vara tydliga när de motiverar sina beslut.

Förvaltningsrätten gick på Sunneföretagets linje och upphävde Tillväxtverkets beslut. Och Tillväxtverket fick börja om från början.

Nu har myndigheten gått igenom ärendet på nytt och återigen landat i att företaget ska betala tillbaka 325 180 kronor.

Sunneföretaget har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet om det anser att det är felaktigt.