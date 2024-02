Kajsa, 38, har flera allvarliga sjukdomar – överlever inte om akuten i Arvika försvinner

Kajsa, 38, lever med man och tre barn en bit utanför Arvika. Hon lever också med flera sjukdomar som fort kan bli väldigt akuta.

– Det är skillnad mellan liv och död för mig att Arvika sjukhus och deras duktiga personal finns kvar.

Kajsa Kohonen Brouwer, 38, reagerade starkt på förslaget att akutjourlinjen på Arvika sjukhus skulle försvinna som presenterades i januari. Förslaget stoppades men en nivåstrukturering kommer att genomföras så det kan komma fler förslag som berör Arvika sjukhus.

– Jag blev rädd och förtvivlad över förslaget – det blev hela familjen. Det var en lättnad när det inte blev så och jag vill verkligen berätta hur det här slår mot en patient som är beroende av ett fungerande sjukhus här.

Kajsa har levt med sjukdom hela livet. Hon föddes med tre njurar och utan urinblåsa och urinrör.

– Eftersom jag föddes sjuk så har de byggt om mig inuti och jag har, sedan jag var några månader, bara en njure. Jag har också Addisons sjukdom och en port i armen som går direkt till hjärtat. Kommer det in bakterier där så går det väldigt fort. Och vid en Addisonchock är det absolut jättebråttom för mig att komma till akuten.

Addisons sjukdom Addisons sjukdom innebär en brist på binjurebarkshormoner, vilket kan leda till ett allvarligt sjukdomstillstånd, en så kallad Addisonkris. Symtom på sjukdomen är trötthet, yrsel, allmän svaghet, lågt blodtryck, avmagring under längre tid. Vid Addisonkris förekommer ofta buksymtom som smärta, illamående och kräkningar. Vid akut binjurebarksvikt behöver dosen kortison ökas. Akut binjurebarkssvikt är ett livshotande tillstånd som kräver snabb behandling. Det är viktigt att en läkare med kunskap om sjukdomen regelbundet följer upp behandlingen och vet hur mycket kortisol som behöver ges, särskilt vid akut sjukdom.

Mycket mediciner

Hon har opererats 15 gånger i buken och har dessutom fått diabetes och problem med den njuren hon har kvar.

– Det finns en njursten och skulle den ge sig i väg till urinvägarna är det verkligen akut igen. Min dotter ville räkna mina mediciner och det blir många i veckan inklusive nödvändiga vitaminer. Jag har några medicinlådor hemma som hemsjukvården använder och en del får jag åka in till sjukhuset och ta.

Medicinskåpet är välfyllt för att hjälpa Kajsa ha en någorlunda normal tillvaro. Foto: Helena Karlsson

Kajsa har överlevt fyra blodförgiftningar och en hjärnblödning.

– De vill alltid ha in mig i Arvika först för att stabilisera, ta prover och röntgen och påbörja behandlingen. Då kan jag åka direkt till avdelning i Karlstad och behöver inte gå via akuten där. Det går mycket snabbare att komma in på akuten här, i Karlstad har det varit väntetider på upp till åtta timmar. Jag har legat på golvet där för att jag haft så ont.

Medicinerna Kajsa tar har förändrat hennes utseende sedan hon och Christian gifte sig i Köla kyrka 2018. Foto: Helena Karlsson

Oro för hela familjen

Det är inte bara närheten till ett akutsjukhus som gör att hon kan bo kvar i Köla, tre mil utanför Arvika. Till Karlstad och Centralsjukhuset är det tio.

– På Arvika sjukhus känner alla mig och vet vad de ska göra. Det finns säkert 3 000 journalanteckningar och det är ingen som hinner läsa igenom det. Så det är en trygghet för mig att åka till Arvika. Det var ett idiotiskt förslag, jag förstår inte, och jag hoppas aldrig det kommer upp igen. För mig är det en skillnad på liv och död.

För hela familjen, maken Christian och barnen Annie, 15, Bonny, 13, och Simon, 10, är det en ovärderlig trygghet att vården finns relativt nära.

– Det blev oroande och skrämmande för oss som familj när vi läste om förslaget. Det skulle bli helikopter oftare och ambulans på stand by. Och det är nog mycket dyrare. Det skulle vara att dra in på helt fel ställe.

Kajsa med barnen Annie och Simon och maken Christian får vardagen att fungera tillsammans. Foto: Helena Karlsson

Halkan som varit den här vintern får henne också att minnas de två gånger den ambulans till Karlstad hon legat i har krockat.

– Så jag har blivit rädd för resorna i sig också. Jag kan inte vara den enda som behöver mycket akut hjälp i Västvärmland. Det är för min man och våra tre barn som jag och sjukvården kämpar att försöka hålla mig vid liv.

Musiken superviktig

Sedan ett bäckenbrott efter att hon halkat och ramlat för två år sedan sitter hon nu delvis i rullstol.

– Jag kan gå korta sträckor och köra bil själv så jag klarar mig i vardagen och allt som rör barnen. De och Christian betyder allt för mig så för deras och min skull är det viktigt med tryggheten att vården finns nära och personalen känner till mig.

Musiken och familjen är det som gör att Kajsa håller humöret uppe när det känns som tyngst. Foto: Helena Karlsson

Förutom dem, hur håller du humöret uppe?

– Det frågar alla. Och svaret är musik. Jag har alltid hörlurar runt halsen. Musiken har tagit mig igenom allt sedan jag var barn och låg så mycket på sjukhus. Då hade jag kassettband med Boppers på ena sidan och Vikingarna på andra, jag var dökär i Christer Sjögren. Jag lyssnade och sjöng med.

Det gör hon fortfarande. Men på oändligt många Spotify-listor med andra artister.

– Takida och Stiftelsen finns alltid med mig på sjukhuset när det bara blir för mycket. Och Miss Li, Creedence och mycket country som Chris Young och Kip Moore. Sedan har jag en app, Starmaker, där jag sjunger själv och tillsammans med andra live. Familjen och musiken är allt för mig – det blir mitt sätt att uttrycka mig.