HJÄLTEINSATSEN: Anders kom till undsättning – efter hemtjänstens rop på hjälp: ”Så fint”

Vintervägar med blixthalka ställer till det för hemtjänsten i norra Värmland. Under söndagen kom ett rop på hjälp:

– Vägen in är en isgata och hemtjänsten skall åka in sex gånger per dag, två bilar varje gång. Hjälp mig, skrev en kvinna i sociala medier.

Då kom Anders Lindgren till undsättning.

Som NWT berättade om i förra veckan är det tufft för hemtjänsten i Torsby att ta sig fram på isiga vägar, inte bara med odubbade däck, utan även dubbade.

Bakgrunden var att när Torsby kommuns ordinarie hemtjänstbilar är på verkstad finns lånebilar som har odubbade däck.

Linda Granström och Helen Svensson på hemtjänsten i Torsby. Arkivbild. Foto: Morgan Bäckvall

– Jag har åkt med dubbat den här förmiddagen och nätt och jämnt tagit mig fram, sa Linda Granström till NWT.

Det isiga väglaget var något som drabbade en kvinna i trakten av Ekshärad under helgen och hon la ut ett inlägg på Facebook.

Hon frågade om någon har sand att sälja då vägen är en isgata.

– Hemtjänsten skall åka in sex gånger per dag, två bilar varje gång. Hjälp mig, skrev hon.

Responsen dröjde inte för Anders Lindgren svarade:

– Jag kommer och sandar åt er.

Och fick snabbt nästan 100 ”gilla”- och ”hjärtan”-emojis.

” Jag var till min mormor tidigare på dagen och där hade jag ingen sand med mig. Jag fick väl lite dåligt samvete när jag såg det här inlägget. — Anders Lindgren

– Men så fint! Hjälpsamhet är väl bland det finaste som finns! var en av kommentarerna.

Anders Lindgren har hjullastare i det egna företaget.

– Jag var till min mormor tidigare på dagen och där hade jag ingen sand med mig. Jag fick väl lite dåligt samvete när jag såg det här inlägget, säger Anders Lindgren.

Han tog sin hjullastare med sandskopa och körde cirka en kilometer hem till kvinnans hus och la på sand.

– I och med att jag hade hjullastaren stående på arbetsplatsen var det ingen jättegrej för mig.

– Man får se det här som en engångsföreteelse, tillägger han.

Den sträcka han sandade fram till kvinnans privata väg var cirka 50 meter.

Anders sambo hade sett inlägget och det var närmast på hennes inrådan som Andes ryckte ut.

– Hon hade ”hotat” med att vi skulle gå ut och gå och då tänkte jag att jag måste hitta på något annat. Det var inte alls betungande – och mycket bättre än att gå ut och gå. Det är ju det tråkigaste som finns, säger Anders Lindgren.