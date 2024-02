Aktietips Värmlands affärer: februari

Johan Haglund, Nordea:

Köp – Nibe Industrier

Även om värderingen är hög ur ett kortsiktigt perspektiv ser vi Nibe som ett attraktivt köp. NIBE har en unik position på grund av regulatorisk medvind inom Climate Solutions och elektrifieringstrenden inom Elements. Deras operativa momentum är starkt och gynnas av övergången till taxonomi. För närvarande erbjuder 26 av 27 EU-stater subventioner för värmepumpar och tillväxten i Tyskland fortsätter att öka.

Köp – Storskogen Group

Storskogens aktie har utvecklats svagt men vi ser en betydande uppsida om bolaget fortsätter ta lågt hängande frukter som att sänka centrala kostnader, avyttra eller avveckla misslyckade bolag och fokusera på nya förvärv i Norden och Västeuropa. Med ett starkt kassaflöde och deras diversifierade och historiskt motståndskraftiga verksamhet samt den solida kontantomvandlingen i beaktande hävdar vi att Storskogen är alldeles för billig.

Sälj – Axfood

Axfood har haft medvind under några år av lägre räntor, trenden att äta hemma under covid-19-pandemin och betydande marknadsandelsökningar under 2022 och 2023 på grund av den accelererande livsmedelsinflationen. Vi förväntar oss nu att de flesta av dessa medvindar kommer att vändas till motvindar och därför en marginalpress och långsammare tillväxt för 2024. Vi ser en nedsida i nuvarande aktiekurs.

***

Niclas Holmberg, Swedbank:

Köp – NCC

NCC:s avsaknad av direkt exponering mot bostadsbyggande innebär stabila marknadsutsikter för de kommande åren. Under Q4 hittills har vidare förannonserade orders redan överstigit föregående år, vilket ytterligare bekräftar en stabil efterfrågan. Givet att bolaget har en låg skuldsättning, en affärsmodell som binder relativt lite kapital och då avkastningen på fria kassaflödet är högt, bedömer vi utdelningen som relativt säker. Direktavkastningen på 6-7 procent för 2023-25e ser vi därför också som högst attraktiv.

Köp – Castellum

Givet den över konjunkturcykeln motståndskraftiga fastighetsportfölj som Castellum har, samt utifrån vår vy att bolaget är väl positionerat för att hantera dess refinansiering, är Castellum ett högst intressant långsiktigt bolagsval inom fastighetssektorn. Vår förväntan är också att det framöver sker en stabilisering i fastighetsvärdena, samtidigt som utvecklingsprojekt i bolaget ger ytterligare potential.

Köp – Investor

Vår positiva syn på Investor baseras inte minst på bolagets historiskt starka resultat och förmåga att konsekvent överträffa den generella börsutvecklingen, vilket nu också skett tretton år i rad. Med tanke på den attraktiva kombinationen av högkvalitativa noterade innehav och onoterade innehav med god tillväxtpotential ser vi också denna utveckling fortgå under överskådlig framtid. Givet den högkvalitativa portföljen och bolagets historiska förmåga att överträffa den generella börsutvecklingen, tillsammans med den potential vi ser till kontinuerliga M&A-aktiviteter i de onoterade innehaven, finner vi stöd för dagens värdering.

***

Kristina Pettersson, Handelsbanken:

Köp – MTG

Efter försäljningen av e-sporten är MTG mer jämförbart med gamingkonkurrenterna, fast med en starkare balansräkning. MTG är välkapitaliserat. De har förvärvat lönsamma studios, genererar positiva kassaflöden och växer snabbare än sektorn. MTG saknar huvudägare och har en nettokassa, vilket gör dem extra intressant som förvärvskandidat i en konsoliderande marknad.

Köp – SOBI

Ett utvecklingsbaserat bolag verksamt inom läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Bolaget använder sitt starka kassaflöde för att förvärva och utveckla läkemedel i sent forskningsstadie inom hemofili och autoimmuna sjukdomar. Ambition är att bli ett globalt ledande bolag inom sina fokusområden och flaggar för att etablera en forskningsbas inom ytterligare ett område. Aktien ses som en potentiell uppköpskandidat

Köp – SSAB

Ett kvalitetsbolag med produkter som är bäst i klassen och en fördelaktig slutmarknadsexponering. Verksamhet i både Europa och USA samt sitt specialstål gör att affären inte står och faller med en marknad. Affärsområdet Specialstål kan på egen hand värderas till minst 50 kronor/aktie givet dess stabilitet i resultatet över tid.