Formstarka Munkfors tog ännu en seger

Munkfors är nu inne i en stark period i division 1 Region Svealand dam i innebandy. När laget mötte Karlstad IBF U borta i Colorama Arena på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 6-4 (0-1, 4-1, 2-2), och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

– Tycker vi gör en helt okej insats över 60 minuter, första perioden är Munkfors bättre än oss, i andra kommer vi ut betydligt bättre och äger den perioden men har svårigheter att trycka in bollen samtidigt som de får in ett par bollar. En jämn match där Munkfors hade studsarna på sin sida, tyckte Karlstad IBF U:s tränare Linnéa Juhlin, efter matchen.

Första perioden var jämn. Karlstad IBF U inledde bäst och tog ledningen genom Linnea Grafström-Wilhelmsson efter 5.10, men Munkfors kvitterade genom Ida Andersson Bohlin i slutet av perioden. Munkfors gjorde 1-2 genom Andrea Lundberg efter 7.52 i andra perioden.

Karlstad IBF U kvitterade till 2-2 genom Johanna Söderqvist efter 10.20 av perioden.

Munkfors gjorde dock två snabba mål och gick från 2-2 till 2-4, målen av Ida Beckman och Marie Westerlund. Munkfors ökade ledningen till 2-5 genom Elin Rone efter 3.51 i tredje perioden.

Karlstad IBF U reducerade dock på nytt till både 3-5 och 4-5 genom Elina Gustafsson och Ebba Lindblad efter 9.16 av matchen.

Munkfors kunde dock avgöra till 4-6 med 1.41 kvar av matchen genom Ida Andersson Bohlin.

Munkfors Amanda Törnkvist hade tre assists. Ebba Lindblad stod för tre poäng, varav ett mål för Karlstad IBF U.

Med två omgångar kvar är Karlstad IBF U på fjärde plats i tabellen, medan Munkfors är på åttonde plats.

I nästa match möter Karlstad IBF U Dottevik borta på fredag 1 mars 20.00. Munkfors möter Surahammar lördag 2 mars 16.00 hemma.