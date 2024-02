Så bra är Karlstad som Mellostad – artisterna berättar: ”Ger Karlstad fem plus”

Benjamin Ingrosso, LaGaylia Frazier, Edward Blom och Caroline af Ugglas är några av de artister som har tävlat i Melodifestivalen i Karlstad.

I år står Karlstad värd för femte gången, men hur bra är egentligen staden som Mellostad?

För Benjamin Ingrosso blev deltävlingen i Karlstad och Löfbergs arena den 3 februari 2018 en språngbräda till Eurovision. Med ”Dance You Off” övertygade han inte bara tittarna och de som upplevde hans framförande i arenan, utan hela Schlagersverige föll för hans charm och låtens kvalitéer. Han tog sig direkt till final där han vann.

– Åh, det känns så länge sedan, säger Benjamin Ingrosso.

– Det känns nästan som ett annat liv. Men Melodifestivalen var en otrolig skola för mig.

Redan 2006 vann han Lilla Melodifestivalen med låten ”Hej Sofia” och 2017 tävlade han för första gången i den stora festivalen, då med låten ”Good Lovin’” som hamnade på en femte plats. Men det var i Karlstad det tog fart på riktigt.

– Melodifestivalen var en bubbla. Det är en konstant press – både från en själv för man vill leverera, men också från allt runt omkring. Rampljus verkligen.

Benjamin Ingrosso berättar om den intensiva Melloveckan i Karlstad.

– Det var så mycket som skulle ske. Och alla ögon är på deltagarna. Dessutom är det en tävling, vilket alltid är svårt när det handlar om kultur eftersom det inte finns något rätt eller fel – alla bestämmer själv vad den tycker. I den där bubblan är det lätt att bli påverkad av vad andra tycker.

Han utvecklar resonemanget om att Melodifestivalen var en skola.

– Man fick lära sig att ta kritik och hantera stress. Allra mest så i Eurovision, det var en tuff utmaning. Man skulle konstant vara på gott humör och hantera all press.

– Men att vinna Melodifestivalen var bland det roligaste och kraftigaste jag har upplevt. Jag minns att mina föräldrar var med i arenan, det var som att en cirkel slöts för de blev tillsammans under Melodifestivalen 1986! Det var sjukt. Ett roligt och fint minne.

Benjamin Ingrosso framför "Dance You Off" i Löfbergs Arena 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Benjamin Ingrosso minns Karlstad med värme.

– Karlstad var jättemysigt! Jag minns att vi åt på en bra italiensk krog, jag är lite petig när det gäller mat. Minns inte namnet tyvärr.

Benjamin Ingrosso vinner finalen med sitt bidrag "Dance you off" under finalei Melodifestivalen 2018 i Friends Arena. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Caroline af Ugglas dansade hela natten

När Caroline af Ugglas kom till Karlstad för att kriga om en finalplats i Andra chansen 2013 fick hon se sig slagen av Robin Stjernberg och låten ”You” som – i likhet med Benjamin Ingrosso – tog sig hela vägen till finalseger via Karlstad.

– Jag tävlade med låten ”Hon har inte”, berättar Caroline af Ugglas.

– Cookies ’N’ Beans och Martin Rolinski minns jag var med. Martin och jag hade väldigt kul tillsammans, inte minst på efterfesten på Stadshotellet när tävlingen var över.

Hon har tävlat flera gånger och bäst gick det med balladen ”Snälla, snälla” som hamnade på andra plats året då Malena Ernman vann med ”La Voix”.

– Värmland och Karlstad förknippar jag med Packmopedsturnén också, det har inte bara varit Melodifestivalen för mig.

Caroline af Ugglas uppträder med "Hon har inte" vid Andra chansen i Karlstad. Foto: JESSICA GOW / TT

Med på scenen under framförandet av ”Hon har inte” hade Caroline af Ugglas med sig flera dansare.

– Alla var utklädda till mig. För att gestalta lika skeenden i ett äktenskap. Men till Andra chansen i Karlstad ändrade vi numret för dansarna tog för stort fokus. Men jag gick tyvärr inte vidare trots allt. Men efterfesten var som sagt en höjdare. Vi dansade H-E-L-A N-A-T-T-E-N L-Å-N-G. Galet kul!

– Jag ger Karlstad fem plus som Mellostad, absolut. En utmärkt stad, alla blev väl omhändertagna.

Melodifestivalen i Karlstad 2004: LaGaylia Frazier övre raden till vänster. Foto: BERTIL ERICSON

En av de artister som medverkade första gången Mellocirkusen drog in över Värmland 2004 var LaGaylia Frazier. Under senare år han hon gästat Karlstad bland annat som medlem i Håkan Hellströms band. I Karlstad tävlade hon med låten ”It’s In the Stars”.

– Jag hade ganska nyligen flyttat till Sverige. Det fanns ingenting som liknande Melodifestivalen hemma i USA, berättar LaGaylia Frazier.

– Det var som en virvelvind. Det är nog det bästa sättet jag kan beskriva det på. Allt gick fort, det var veckor av jobb för att sjunga i tre minuter.

Det är 20 år sedan och hon medger att minnena har bleknat.

– Jag minns inte mycket av det. Men jag minns Karlstad. Det är en så trevlig stad. Och jag älskade låten ”It’s In the Stars”. Den påminde om Earth, Wind & Fire som jag älskar. På det hela taget var det en underbar upplevelse.

Startfältet i Karlstad 2018: Kikki Danielsson, Benjamin Ingrosso, Kamferdrops, Edward Blom, Renaida, John Lundvik och Sigrid Bernson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Smugglade in champagne

Innan 2018 års deltävling i Karlstad kände de flesta till Edward Blom som en mat-profil. När han klev in på Melloscenen som artist var det många som förvånades.

– Oj så omtumlande det var! Och roligt, jobbigt och intressant!

Edward Blom sprudlar av minnen när Melodifestivalen kommer på tal och han berättar om sin låt ”Livet på en pinne”.

– När jag kom till Karlstad blev allt otroligt intensivt. Jag minns att jag hämtades upp tidigt på mornarna och ramlade i säng direkt jag kom tillbaka på kvällarna.

Mellan varven hann han i alla fall med några välbehövliga promenader längs med Klarälven.

– Där hämtade jag kraft. Repen i arenan var hemska. Fruktansvärt. Allt var väldigt nervöst, men sedan när jag väl stod på scen på lördagskvällen kändes det fint.

Hans fru Gunilla lyckades smuggla in något stärkande till honom efter framförandet.

– Hon lyckades få in en flaska champagne! Man fick inte dricka alkohol i green room, men hon stack till mig flaskan när hon låtsades krama om mig.

Edward Blom skrattar gott åt minnet.

– Benjamin och John Lundvik var duktiga artister. Jätteproffsiga! Jag kände verkligen vilken icke-artist jag var. Jag var van vid liknande uppmärksamhet från Bokmässan och liknande, men att sjunga var helt nytt för mig.

Edward Blom med "Livet på en pinne" i Melodifestivalen 2018 i Löfbergs Arena. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stenhård massage

Bland höjdpunkterna i Löfbergs arena nämner han en massage.

– Det var hockeylagets gamla massör som gav oss massage. Det var den mest effektiva massage jag har fått – stenhård! Han var van att massera hockeykillar med krossade muskler, det var ingen spa-massage kan jag säga! Men ordning på musklerna, det fick jag.

Som den matentusiast han är blev han varse om i vilket landskap han befann sig.

– Jag satt i baren på hotellet och drack öl när en man kom fram och ville prata hackkorv. Han pratade i nästan en timme om den värmländska hackkorven. Det var roligt, jag fick tips och råd om vad som var riktig hackkorv och vad som inte var det.

Edward Blom med sonen Melchior sitter och äter i lugn och ro på efterfesten på Stadshotellet Karlstad efter lördagens första deltävling i Melodifestivalen 2018 i Löfbergs Arena. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efterfesten på Stadshotellet – det blev tvärnit för honom i tävlingen – beskriver han som ”ganska glamourig och vinglig”.

– Det var kul! Karlstad var en jättebra Mellostad. Jag träffade många Karlstadsbor som hälsade artigt och ville ha selfies. Glada tillrop! Jag har varit mycket i Karlstad redan som barn, mina föräldrar hade goda vänner som bodde i Forshaga. Det var ett kärt återseende att vara där igen.

Nästa vecka kommer Melodifestivalen åter till Karlstad och Löfbergs arena.

Alla artister och bidrag som tävlat i Karlstad genom åren 2004. Karlstad, Löfbergs Lila Arena den 21 februari 1. Nina & Kim ”En gång för alla” 2. Joachim Bergström ”Still Believe” 3. Sarek ”Älvorna” 4. Karl Martindahl ”Love Turns Water Into Wine” 5. LaGaylia Frazier ”It’s In the Stars” 6. Sara Löfgren ”Som stormen” 7. Niklas Andersson ”Tro på mig” 8. Petra Nielsen ”Tango! Tango!” 2006 Karlstad, Löfbergs Lila Arena den 25 februari 1. Magnus Carlsson ”Lev livet!” 2. The Elephantz ”Oh Yeah” 3. Sonya ”Etymon” 4. Östen med Resten ”Ge mig en kaka till kaffet” 5. Pablo Cepeda ”La Chica de la Copa” 6. Kikki Danielsson ”Idag & imorgon” 7. Niclas Wahlgren ”En droppe regn” 8. Velvet ”Mi Amore” 2013. Karlstad, Löfbergs Lila Arena den 2 mars (Andra chansen) 1. Robin Stjernberg ”You” 2. Eric Gadd ”Vi kommer aldrig att förlora” 3. Caroline af Ugglas ”Hon har inte” 4. Behrang Miri ”Jalla dansa sawa” 5. Erik Segerstedt & Tone Damli ”Hello Goodbye” 6. Anton Ewald ”Begging” 7. Cookies ’N’ Beans ”Burning Flags” 8. Martin Rolinski ”In and out of Love” 2018. Karlstad, Löfbergs Arena den 3 februari 1. Sigrid Bernson ”Patrick Swayze” 2. John Lundvik ”My Turn” 3. Renaida ”All The Feels” 4. Edward Blom ”Livet på en pinne” 5. Kikki Danielsson ”Osby Tennessee” 6. Kamferdrops ”Solen lever kvar hos dig” 7. Benjamin Ingrosso ”Dance You Off”