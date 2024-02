Att vara ockuperad är mycket värre än att bli beskjuten. Det kan Cherson-invånarna skriva under på efter nio månader av total laglöshet. Den 1 mars 2022 klev ockupanterna in i Cherson. Innan dess hade staden varit under belägring och omgiven av strider.

Att jobba under sådana omständigheter var farligt, så vi slutade. Några kollegor bestämde sig för att fly till områden som kontrollerades av Ukraina. De insåg att ockupanterna skulle använda våld och utpressning.

Ockupanterna begränsade först internet och tv och i maj 2022 blockerades det helt. Folk hamnade i ett informationsvakuum.

För att distrahera ockupanternas uppmärksamhet beslutade vi oss för att ändra domännamnet på Hryvnas webbsida och började arbeta under pseudonymer. I juni 2022 lanserade vi sajten med support av de kollegor som hade gett sig av. Det var en risk, men vi kände ansvar för folket i Cherson som var slavar under fienden.

Redaktionen är förstörd

Den 11 november var den bästa dagen i livet för stans invånare. Då befriades Cherson av ukrainska styrkor. Samma månad började vår tidning att tryckas igen och kunde distribueras gratis tack vare donationer. Människor var lyckliga över att få tidningen igen – det blev en förnimmelse av ett tidigare harmoniskt liv.

Tyvärr kan vi fortfarande inte återvända hem och organisera vårt arbete i Cherson eftersom vår lokal och utrustning är förstörda. Några är fortfarande på plats i stan, en del lämnade inte ens under ockupationen. De är våra hjältar och tillförlitliga informationskällor. Det viktigaste är att vi håller ihop teamet och fortsätter få ut nyheter. Vi är tacksamma till alla som tror på oss och stöttar oss!