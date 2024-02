Ny seger för Hultsberg U

Vålberg och Hultsberg U möttes på lördagen i Colorama Arena. Hultsberg U hade tre vinster i rad i division 3 Värmland herr i innebandy inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3-6 (2-2, 0-3, 1-1).

– Jag tycker att vi inleder matchen riktigt bra. Första halvan av första perioden spelar vi bra och gör 2-0. Därefter slarvar vi i några moment och släpper in Vålberg i matchen. I andra perioden tar vi tag i det igen och spelar smart och går rättvist ifrån till 5-2. Alla våra 3 formationer gör det bra under stora delar av matchen. I tredje blir det lite ställningskrig och perioden slutar till sist 1-1 och vi vinner matchen med 6-3. Kändes som om att det var ett starkare Vålberg idag jämfört mot när vi möttes i höstas och det var viktigt att ta 3 nya poäng i jakten på Arvika och serieledning, kommenterade Hultsberg U:s tränare Martin Lejroth.

Vålbergs tränare Tim Nilsson om matchen:

– Jag tycker att det är en jämn match där båda lagen har lägen. Hultsberg är snäppet vassare i omställningarna och utnyttjar situationen på ett bättre sätt än vad vi gör idag.

Hultsberg U tog ledningen efter sex minuters spel, genom Josef Kullberg framspelad av Holger Lejroth.

Laget gjorde 0-2 efter 10.25, när Robin Tönnsen slog till på pass av Noah Bared.

Efter 14.30 i första perioden nätade Alexander Svensson, på pass av Filip Grehn och reducerade åt Vålberg.

Vålberg kvitterade till 2-2 efter 15.17, genom Alexander Berglund på pass av Isac Nilsson.

Hultsberg U spelade bra i andra perioden och gick från 2-2 till 2-5 genom mål av David Schmidt, Emil Ahlström och Oskar Söderwall. Hultsberg U ökade ledningen till 2-6, återigen genom Oskar Söderwall efter 9.35 i tredje perioden.

Martin Ådjers reducerade förvisso, men närmare än 3-6 kom inte Vålberg. Hultsberg U tog därmed en säker seger.

Nästa motstånd för Vålberg är Tösse. Lagen möts fredag 1 mars 19.30 i Karlbergshallen. Hultsberg U tar sig an Olsäter hemma söndag 3 mars 16.30.