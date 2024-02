Munkfors vann och avgjorde matchserien

Munkfors har säkrat segern i matchserien mot Alfta i Play Off 1 till kvalserien HockeyEttan västra, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på hemmaplan med 6-1 (1-0, 3-0, 2-1).

– Vi är det bättre laget under hela matchen tycker jag och vinner rättvist. All heder till Alfta dock som försöker spela hockey hela tiden trots att det rinner iväg målmässigt. Nu blickar vi framåt mot play off 2, kommenterade Munkfors tränare Olof Nilsson efter matchen.

Munkfors tog ledningen efter 8.15, genom Adrian Davidsson assisterad av Hedi Fatnassi och Viktor Chragin Hansson. I andra perioden var Munkfors starkast och gick från 1-0 till 4-0 genom mål av Hedi Fatnassi, Albin Törnkvist och Victor Augustsson. 6.11 in i tredje perioden slog Oskar Smids till framspelad av Erik Källänge och Martin Hellgren och reducerade för Alfta. Men mer än så orkade Alfta inte med.

8.51 in i perioden nätade Munkfors Simon Peteri på pass av William Johannesson och Tim Forslund och ökade ledningen för Munkfors.

Munkfors punkterade matchen med ett 6-1-mål med 1.28 kvar att spela genom Robin Johannesson framspelad av Robin Törnkvist och Benjamin Trust. 6-1-målet blev matchens sista.

Hedi Fatnassi gjorde ett mål för Munkfors och två målgivande passningar.