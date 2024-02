Lapp på luckan sedan länge, och den sista lördagsmatchen på hemmais i grundserien för Färjestad.

Det finns en hel del att hålla span på när Örebro gästar Löfbergs Arena.

Vi tar en kik, häng på!

Läget i Färjestad

Efter en lång bussresa hem genom natten kom Färjestad hem från Smålandsturen under natten mot fredagen. Det här gjorde att FBK fick ägna gårdagen till återhämtning.

Tomas Mitell hoppas ha samma manskap tillgängligt när Örebro står för motståndet på lördagskvällen.

Det innebär att Henrik Björklund är den enda spelaren som saknas.

Så ställde FBK upp mot Växjö Några stora förändringar inför kvällens match tror vi inte att det blir. Såhär ställde FBK upp i torsdags mot Växjö. Målvakter 35 Lindbom (33 Lagacé) Backar 63 Dahlström - 26 Nyström 44 Andersson - 32 Nygren 28 Göransson - 75 Groleau 52 Tornberg Forwards 10 Nilsson - 13 Kellman - 14 Ejdsell 11 Nygård - 96 Tomásek - 22 Åslund 92 Öhgren - 59 Johansson - 34 Lindqvist 4 Lawner - 20 Westfält - 29 Forsell 79 Lundh Alexander Ljungkrantz och Axel Bergkvist fick stå utanför laget under toppmötet.

Tomas Mitell tror på en match där kamper och dueller kommer att vara i fokus.

– Det kommer att bli mycket kamp, så det gäller att vinna sina dueller. Vi har en bra känsla mot Örebro, men vet att det är ett väldigt bra lag, menar Mitell.

Spelarna att spana in Här är spelarna vi håller ett extra öga på ikväll: Liam Öhgren: Målskytt i tre av de fyra senaste matcherna, och kommer ut till sin rätt bredvid bökande slitvargen Linus Johansson och rykande heta maskinen Michael Lindqvist. Bli inte förvånad om den unge forwarden nätar ikväll igen. August Tornberg: Gjorde sin bästa match för säsongen mot Växjö, och visar på allvar att han vill ha en plats i laget nu när slutspelet närmar sig. Joakim Nygård: Har gjort fem poäng i de fyra senaste matcherna. Visar som alltid riktigt pigga takter, och visar ingen trötthet efter landslagsuppehållet när han lirade med Tre Kronor – tvärtom. Glänste i Växjö, och ni vet vad man säger... Nygård – han gör mål i stim.

Läget i Örebro

Det är dags att sätta Örebro under lupp, och det finns ingen bättre på området än Nerikes Allehandas David Hellsing. Han och hans kollegor har haft en intensiv säsong, med den ena nyhetsbomben efter den andra, när det varit vilda tider i Örebro.

Efter två viktiga pinnar mot Leksand i torsdags ser Örebro ut att klara sig undan den ångestladdade bottenstriden.

Kan man ropa hej och säga att faran är över nu?

– Ja, det är ju det här med att ropa hej som man inte får göra innan det helt är klart, men jag vågar nog säga att den värsta ångesten för Örebro är över, säger Hellsing. Det ska till en rejäl härdsmälta de sista omgångarna om man ska hamna i ett negativt kval.

HV71 är efter en blytung torsdag nu elva poäng bakom.

– Lägg därtill att det är ytterligare tre lag som måste ta sig förbi. 59 poäng nu och 62 ser ut att vara en garanti för att klara sig, men i takt med att HV fortsätter att förlora kan det räcka med ännu färre. Jag vågar nog påstå att det kommer spelas SHL-hockey i Behrn arena även till hösten. Nu är det väl snarare så att laget kan gå för slutspel, play in till att börja med, och på så vis rädda upp lite grann i alla fall av det som annars varit ett stort misslyckande till säsong, fortsätter David Hellsing.

Jonathan Lekkerimäki är mannen att spana in i Örebro. Det menar Nerikes Allehandas expert David Hellsing. Foto: OLA WESTERBERG

Det känns som att defensiven är tightare i Örebro nu. Vad har man jobbat mest med i stormens öga?

– Ja, där har vi svaret. En tight defensiv, menar Hellsing. Niklas Eriksson har klivit in och styrt upp det, och hittat tillbaka till den struktur och trygghet som hans lag har levt på tidigare. Sedan Eriksson kom in har Örebro endast släppt in fler än två mål vid två tillfällen. Med det har man fått tillbaka ett målvaktsspel igen, både från Jhonas Enroth och Jonas Arntzen. De är i ett läge där det inte spelar någon roll vem man ställer, man kan lita fullt på båda och det är en enorm trygghet. Offensiven är ett stort problem med bristande målskytte men det har räckt ändå till en del segrar tack vare att man är så täta bakåt.

Jokerspaning i Örebro Hellsings tips – här är spelaren FBK får se upp med: ”Problem offensivt och bristande målskytte, nämnde jag. Men det finns ju undantag. En sådan är ju Jonathan Lekkerimäki, och nu glöder han. Fem mål på lika många matcher på slutet, och hans bössa är ju väldokumenterad, högsta internationella klass på hans skott, det är inget snack”.

Vilken typ av matchbild tror du att vi får se mellan FBK och Örebro?

– Jag ska väl inte säga att Örebro kommer parkera bussen för man vill försöka spela lite mer med pucken, där har man ändå hittat lite förbättringar i slutet, även om målskyttet till största del brister. Men jag tror inte man kommer gasa framåt direkt utan mycket kommer handla om att fortsätta sätta strukturen bakåt. Det är ändå det som gjort laget lite mer framgångsrikt.

Hellsing fortsätter:

– Sedan tror jag Örebro kommer kliva in rätt så avslappnat och bekymmerslöst efter segern senast och med lite ökat andrum nedåt, inte så mycket att förlora. Färjestad är så klart favoriter och jag tror de kommer föra spelet stora delar av matchen, men jag tror Örebro kommer försöka stänga till så mycket som möjligt.

Nedsläpp i Löfbergs Arena klockan 18.00. Du kan som alltid chatta med oss från 17.45 i vår Superlive. Håll span efter den på sajten då!