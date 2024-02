Värmländsk handbollslegendar har fått cancer – berättar om kampen

Han var en av 1990-talets största svenska handbollsstjärnor.

Nu berättar Per Carlén för TV4 att han diagnostiserades med cancer under förra året.

Per Carlén skördade stora framgångar som en av handbollslandslagets främsta under 90-talet, i det som kallades ”Bengan Boys”. Ett VM-guld, ett EM-guld och två OS-silver har Karlstadbördiga Carlén på sitt cv. Under en tid var han även den svensk som gjort flest landskamper i handboll, samt flest mål i landslaget.

På fredagen berättar Per Carlén för första gången i media att han sökte vård i april 2023, efter att ha fått problem med tarmarna. Det visade sig handla om cancer, och handbollslegendaren har behandlats för sjukdomen sedan dess. Trots att det sett mörkt ut ska Carlén har svarat positivt på behandlingen, som har fungerat över förväntan.

På fredagsförmiddagen ska Per Carlén vara med i Nyhetsmorgon i TV4 för att berätta om sjukdomen och kampen mot densamma.

Texten uppdateras.