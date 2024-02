Av de senaste turerna i frågan om serveringslokaler på Kungsgatan att döma, kan inget bygglov ges i närtid. Detaljplanen tillåter inte permanent bygglov och tillfälligt bygglov kan inte komma ifråga då verksamheten inte är av tillfällig natur.

Byggnaderna har med väggar och tak funnits där åtminstone sedan 2014 då företrädare för Karlstadsregionens räddningstjänst ska ha uttryckt oro över brandsäkerheten i byggnaderna och kvarterets flervåningsfastigheter. Med fortsatt förnyade olagliga tillstånd för 2024 har verksamheten pågått utan avbrott i minst tio år och i avsikt att därefter leva vidare. En krögare har i VF uppgivit att han investerat 4,2 miljoner kronor i serveringen. Verksamheten är inte tillfällig. Policybeslut i mars kan inte ändra denna verklighet och saknar relevans i sammanhanget. Det är fullt tillräckligt att tillämpa svensk lag.

Det är givetvis allvarligt att bygglov saknas och därmed också giltiga serveringstillstånd men människor riskerar ändå inte därav att fysiskt skadas eller mista livet. Värre är det med brandsäkerhet och explosionsrisk.

Serveringslokalerna är offentliga lokaler och omfattas av säkerhetsregler som sammanfattas i rekommendationer från MSB. Dessvärre finns inte ett spår av en enda av dessa rekommendationer i lokalerna. Vidare försvåras stegbilsinsatser och slangdragning vid brand i flervåningsfastigheterna innanför.

Rent formellt juridiskt måste verksamheten i lokalerna upphöra omedelbart, monteras ned eller ställas i malpåse tills detaljplanen tillåter bygglov, vilket kan ta flera år. Alternativt monteras ned till icke bygglovspliktig nivå.

När äntligen insikten infann sig våren 2023 att bygglov krävdes, meddelades att bygglov kunde ges i efterhand och att verksamheten tilläts fortsätta som vanligt året ut. Uppenbarligen såg sig berörda myndigheter som medskyldiga till den uppkomna situationen och ansåg sig inte omedelbart kunna stänga serveringarna utan valde en mildare väg.

En självklar åtgärd vid det tillfället hade varit att göra en protokollförd inspektion av brandsäkerheten med föreskrifter för den fortsatta verksamheten för resten av året. I juni såg jag att inget hände i och kring lokalerna och tillskrev därför kommun, räddningstjänsten och polisen i ärendet, fick mottagningsbekräftelse från kommunen och polisen och ett intetsägande svar från kommunen. Såvitt jag kan se har ännu inget skett. Brandsäkerhet och explosionsrisk tycks vara lågt prioriterat i Karlstad.

Som nu verksamheten tilläts fortsätta borde man föreskrivit att MSB:s rekommendationer genast skulle implementeras.

Skulle exempelvis oberoende nödutgångar inte kunnat åstadkommas omedelbart kunde man begränsat antalet gäster i lokalen till 40 procent av maxantal vid full säkerhet som man då förstås samtidigt hade bestämt.

Då nu ett tillstånd ”in blanco” för 2024 medgivits för ”business as usual” känns tiden för vad som kunnat vara en lösning redan 2023 nu som helt försutten. Ansvariga har genom sin saktfärdiga och valhänta handläggning målat in sig i ett hörn. Nu återstår bara att omedelbart stänga lokalerna, ställa lokalerna i malpåse, total nedmontering eller nedmontering till icke bygglovspliktig nivå. Någon förlösande ”policy” finns inte utom självklarheten; följ svensk lag.

En brand eller explosion med personskador i dessa lokaler skulle utlösa ett ”drev” av sällan skådat format.

Se även Post scriptum nedan.

Kjell-Arne Kolthoff

Post scriptum

Serveringarna består av totalt elva moduler, en taknock för varje. Tre utgör en servering utan mellanliggande väggar, två består av två moduler och fyra av en modul. En modul kan nog fysiskt; sittplatser, ståbord och bardiskar, utan vidare ta in 50 gäster. Det betyder att det vid lönehelger och även i andra sammanhang kan vara mer än 500 gäster där. Lägger man till restaurangernas platser i fastigheten kan det totalt röra sig omkring 1 000 gäster som i ett nödläge snabbt behöver ta sig ut. Utgångarna från fastighet och uteserveringar ligger mittemot varandra på en ca fyra meter bred promenad med gatupratare och promenerande allmänhet. Först frontalkrockar fastighetens och uteserveringarnas gäster samtidigt som de måste välja att ta sig åt höger eller vänster. Detta sker under stress på sju ställen längs den cirka 100 meter långa promenaden. Kommer man att välja rätt höger/vänster? Nej, absolut inte vid utgångarna kring mitten och en bit in på promenaden. Och hur kommer rörelsehindrade och rullstolsbundna att klara en utrymning? Panik och kaos är det sannolika scenariot.

Här känns det naturligt att ställa några frågor:

Finns utrymningsvägarna tydligt beskrivna och anslagna?

Är utrymningsvägarna märkta eller pilade på tydligt sätt?

Har säkerhets- och utrymningsövningar i någon form genomförts?