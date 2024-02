Man åtalas för tre fall av sexuellt ofredande – mot sonens tjejkompisar

Tre unga tjejer ska ha utsatts för sexuellt ofredande på en hemmafest i december förra året. Den misstänkte ska ha varit värdens pappa. När polisen skulle omhänderta mannen gjorde han våldsamt motstånd.

Nu åtalas han för samtliga brott.

En man i 50-årsåldern åtalas för att ha sexuellt ofredat tre minderåriga på samma kväll i december 2023. Händelsen ska ha inträffat på en ort i östra Värmland.

Bakgrunden var att mannens son hade bjudit in ett kompisgäng till fest i hemmet. Båda föräldrarna ska ha varit hemma och druckit samtidigt som ungdomarna. Enligt vittnesmål ska de båda ha druckit större mängder.

En av målsäganden berättar hur mannen förde sina händer in under hennes tröja, och följde efter henne in i sovrummet när hon gått och lagt sig tillsammans med en tjejkompis.

Mannen ska ha tagit på de tre ungdomarna både utanpå och innanför kläderna, på ett sätt som enligt åtalet kan förväntas ha kränkt deras sexuella integritet.

I förhör beskriver målsäganden hur obekväma de var med hela situationen, och inte visste hur de skulle hantera det.

Polisen kallades till platsen senare under kvällen då en kvinna hördes skrika på hjälp. Detta ska ha varit mannens fru. Varför hon skrek framgår inte.

Enligt polisen blev mannen mer och mer aggressiv när de anlände till platsen, han ska ha gjort våldsamt motstånd och försökt utöva våld mot poliserna. Detta genom att sparkas och krängas. Polisen pepparsprejade då mannen och omhändertog honom.

Han åtalas nu för tre fall av sexuellt ofredande, våldsamt motstånd, och försök till våld mot tjänsteman.

I förhör menar mannen att det var tal om en enkel omfamning och lite kittlande, men inget mer. Han säger sig inte veta varför tjejerna säger att de har upplevt dessa sakerna.

Mannen erkänner våldsamt motstånd, men förnekar övriga punkter.