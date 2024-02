Kaos, humor och konflikter under åren med TSOOL: ”Jag älskar de här människorna”

Energi, konflikter och harmoni.

Nu kommer ett återförenat Soundtrack of Our Lives till Karlstad och NWT möter gruppens värmländska gitarrist Mattias Bärjed för att prata om ett band som gärna balanserar på gränsen till kaos.

Det blir ett samtal om musik, kaos, kärlek och livsviktig humor.

För tio år sedan summerade rockbandet The Soundtrack of Our Lives sin gärning med dubbelsamlingen ”Rest in Peace”. Nu – tio år senare – är det dags för en återföreningsturné. Liket lever och verkar vara i fin form. När NWT når gruppens gitarrist Mattias Bärjed stökar han runt bland scenutrustningen på Katalin i Uppsala där gruppen just spelat två utsålda kvällar. Snart väntar två konserter på Cirkus i Stockholm, också de utsålda, innan bandet landar i Karlstad.

The Soundtrack of Our Lives bildades i Göteborg på 90-talet och fick tidigt ryktbarhet som ett fantastiskt liveband. Konserterna kunde innehålla såväl sitt-övningar som euforisk förlösning och turnéerna som tog medlemmarna till både Amerika, Asien och Europa osade av det tillstånd av himmel eller helvete som följer med ett band som tar ut svängarna.

Under de bästa dagarna var gruppen ett tight brödraskap, andra dagar kunde de fem medlemmarna vara enkelspåriga egon som pinkade in revir.

– Vi lever allihopa och är friska. Och vi kan spela, det är vi tacksamma för, förklarar Mattias Bärjed sakligt.

– Det känns bra att spela igen, och relevant för oss själva.

Anledningen till att gruppen återförenas berättade NWT för ett år sedan. Det var i samband med att Bruce Emms, en musikprofil i Göteborg, gick bort och bland hans sista önskningar fanns ett återförenat TSOOL. En hyllningskonsert till Emms ledde till några festivalspelningar i somras vilket gav smak för den återföreningsturné som nu går genom landet.

– Det var fantastiskt att spela i somras, att se att folk fortfarande brydde sig. Och att det fanns en föryngring i publiken också. Vi tog ingenting för givet.

I somras spelade The Soundtrack of Our Livesbland annat på Way out West. Medlemmarna från vänster: Ian Person, Mattias Bärjed, Martin Hederos, Fredrik Sandsten, Kalle Gustafsson Jerneholm och Ebbot Lundberg. Foto: ADAM IHSE / TT

Med två medlemmar från Värmland – utöver Mattias, även klaviaturspelaren Martin Hederos – är Karlstad en andra hemstad för TSOOL. Den första gången gruppen spelade i Karlstad var 1996, på omsusade utestället Jäger. En skröna gör gällande att sångaren Ebbot Lundberg ska ha fastnat i en mathiss som gick från logen i källaren upp till markplan.

– Det låter sannolikt att det har hänt, kommenterar Mattias Bärjed som kom med i bandet först året efter. Han ersatte Björn Olsson, som efter avhoppet började skriva låtar med Håkan Hellström.

– En del av alla stories är absolut sanna, det finns i alla fall en liten sanning i de flesta, fortsätter Mattias med ett snett leende och berättar hur han hamnade i gruppen.

– Jag lärde känna Tobbe (Ebbot Lundberg, reds anm) redan 1993. Då producerade han Nymphet Noodlers.

Nymphet Noodlers var ett Karlstadsband där Mattias Bärjed och Martin Hederos var medlemmar. Sjöng gjorde Mattias Hellberg, som senare även han kom att arbeta med Håkan Hellström.

– I samband med att Björn hoppade av hängde jag med Martin Hederos i Karlstad. Vi satt på Burger King och Martin sa ”Vi hade tänkt fråga Mattias Hellberg om han vill vara med i stället för Björn, för du vill väl inte?”.

– ”Va fan, säger du!? Klart jag vill vara med!”, svarade jag.

Mattias Bärjed skrattar åt minnet. Tillfälligheterna styr.

– Så jag flyttade från Karlstad och började spela med Soundtrack. Jag repade aldrig med hela bandet innan den första spelningen.

Beskriv bandet du kom med i.

– Vi hade otroligt roligt. Jag välkomnades verkligen. Jag umgicks mycket Ian, bandets andre gitarrist, vi blev ett radarpar efter spelningarna. Festade mycket och delade ofta hotellrum.

– Men det är ett konstruerat band, det är inte kompisar som vuxit upp tillsammans. Därför tog det tid att på djupet lära känna alla. Vi slipades mot varandra och växte ihop genom att turnera.

Mattias Bärjed och Ebbot Lundberg på scenen när bandet spelade på Roskildefstivalen 1997. Foto: Kristian Linnemann

– När jag gick med var det ett oroligt band, löst i fogarna. Det var väldigt mycket konflikter, vilket alltid har varit en del av Soundtrack. Det har handlat om revir och egon. I slutändan har vi ändå lyckats göra musik tillsammans.

Soundtrack of Our Lives år 2000. Foto: Peter Lydén/TT

”Nära att vi sumpade allt”

Det som får ett band att hålla ihop eller längta efter en återförening är musiken och fansen. Och cashen. Men den gemensamma historien är också viktig. Allt det som medlemmarna har upplevt tillsammans – allt roligt, allt ledsamt. Allt röj, allt tråk.

– Det som har varit viktigt i Soundtrack är humorn. Den har alltid präglat tillvaron för oss. Speciellt i de många svåra situationer som vi ofta själva har försatt oss i. Vi har haft nära till humorn – inte minst för att kunna hantera och leva så nära inpå varandra.

Hur vill du beskriva den humorn?

– Den kan vara gränslös och hård. Men också hjärtlig. Den kan vara allt på samma gång. Och slå mot alla håll.

Berätta om någon av de där svåra situationerna.

– Oavsett hur besvärlig och illa en situation har varit, har vi alltid snabbt kunnat skratta åt den. Som 1998, när vi jobbade med engelska Warner Music. Bolaget slet hårt för att få med oss i en engelsk radioshow som var stor då. Det var omöjligt att komma med där, ännu mer omöjligt för ett svenskt band. Men det vi gjorde då...

Mattias avbryter sig själv med en djup suck och fortsätter.

– ...det var att gå ut på krogen dagen innan. Och vi gick ut rejält. Radioshowen var tidigt på morgonen nästa dag. Vi gjorde kanske inte vårt bästa framträdande den där morgonen. I taxin, när vi lämnade radiostationen, ringde skivbolagsbossen till vår turnémanager. Det distade och fräste i telefonen. Han gav oss sparken. Han var rosenrasande och idiotförklarade oss.

Men snart skulle gruppen revanschera fiaskot.

– Som tur var hade vi en konsert på kvällen samma dag. Efter den fick vi tillbaka skivkontraktet. Vi hade bevisat att vi – trots allt – kunde leverera. Så här har det varit genomgående – vi har skapat situationer som får oss att anstränga oss extra mycket. Vi visste att vi hade klampat i klaveret, men samtidigt var vi roade av det. Det finns något vitalt i det kan jag tycka. Vi valde att kaosa loss, det var nära att vi sumpade allt. Men det gjorde vi inte.

– Vi har alltid varit bra när vi drivits av revanschlusta. När vi velat bevisa att vi inte är något lagom-band. Varenda dag vi har spenderat tillsammans har bestått av mindre eller större incidenter som roat eller upprört.

Hultsfredsfestivalen 1997. Ebbot Lundberg i Soundtrack Of Our Lives visar kalsongerna i den ljumma sommarnatten. Foto: Tobias Röstlund

Iggy Pop rapade i ansiktet

Mattias Bärjed berättar om ett mer stabilt band i dag. Alla känslor och reaktioner slungas inte runt direkt, här finns en tydligare tolerans och ödmjukhet.

– Allt kaos har samtidigt genererat energi! Och mitt i allt har det funnits en stark harmoni i perioder. Mellan oss i bandet finns en grundkärlek, jag älskar de här människorna och har saknat att ha dem i mitt liv. Vi är nära vänner. Som har levt tillsammans – ofta på turné – under extrema förhållanden i långa perioder.

– Nu när vi ses igen får vi vara vaksamma på jargongen. Den som inte alltid är så hjärtlig. Jag får tänka efter så jag inte tar fram mina sämre sidor, det gäller oss alla. Vi måste behandla varandra med respekt. Det har vi inte alltid gjort.

2001 släpptes albumet ”Behind the Music” som kom att ge TSOOL ett större genombrott i både Europa och USA där de turnerade med bland andra Oasis. Mattias Bärjed berättar om uppträdanden i amerikanska städer och talkshower – Conan O’Brien, Jay Leno och David Letterman.

– Det var svinkallt i studion hos Letterman. De hade det så för att publiken inte skulle slappna av. Det var skitkul att göra de där showerna, proffsigt in i minsta detalj. Men för mig är alla spelningar lika viktiga, oavsett om det är tv eller inte. Jag började spela musik för det kändes så rätt. Det handlar om att förmedla energi.

Soundtrack of our lives intervjuas med anledning av albumet ”Behind the Music”. Foto: Jurek Holzer /TT

Under uppväxten i Karlstad blickade Mattias Bärjed storögt mot inspirationskällor som The Who och Iggy Pop & The Stooges. Genom framgångarna med The Soundtrack of Our Lives har han spelat i stora sammanhang där han ramlat på en och annan barndomsidol.

– Fast första gången jag träffade Iggy Pop var redan när jag gick i nian. Jag stalkade honom tillsammans med några kompisar efter en konsert i Solna 1988. Jag var inte färdigväxt då, men redan betydligt längre än Iggy och när jag väl mötte honom sträckte han sig upp och rapade i mitt ansikte. Vilket geni! Jag blev exalterad, tänk beatlemania – jag skrek i falsett av lycka. Han skrev sin autograf på min t-shirt.

Stolt med lite motvilligt listar Mattias Bärjed en rad musiker och artister – grädden av 60- och 70-talens rockflora – som han stött på längs vägen. Medlemmar ur The Who, Led Zeppelin och Deep Purple är några.

– Jag har varit nära Iggy igen vid flera tillfällen, men då har jag låtit honom vara ifred.

Mattias Bärjed skrattar och berättar om bjussiga världsstjärnor som pratar nördigt om tjockleken på plektrum och årgångar på gitarrförstärkare.

– Sådana grejer är så intressanta. Vad använde Ron Asheton exakt under inspelningen av ”Fun House”? Det är frågor jag undrat sedan jag var 14. Alltså frågor kring själva arbetet, den konstnärliga biten.

The Soundtrack of Our Lives tillsammans med Nina Persson från The Cardigans 2004. Foto: Orn E. Borgen / TT

”Vi kastar in handduken”

Den 22 december 2012 gjorde TSOOL vad som troddes vara gruppens sista spelning. Bandet hade huserat i nästan en vecka på Södra Teatern i Stockholm och när det sista ackordet tystnad kände Mattias Bärjed en lättnad.

– Det var dags att gå vidare. Fast jag kände ett uns av vemod dagen efter när jag åkte hem till familjen för att fira jul. Men jag var helt slut, vi hade spelat sex dagar på raken, fyra timmar per kväll. Men själva avskedet hade jag processat redan. Vi hade skitkul sista veckan, även om det var turbulent med en massa incidenter.

Det var under en USA-turné året innan som Mattias Bärjed bestämde sig för att hoppa av.

– Jag orkade inte mer. Minns att jag sa till de andra att jag var tvungen att resa hem för vi hade ingen barnvakt. Jag skulle därifrån till varje pris, åkte till Sverige innan turnén var klar. Efter någon vecka var de andra också hemma och det kom ett mejl från Tobbe där det stod något i stil med: ”Det är nog dags att vi kastar in handduken”. Alla responderade med ”Absolut!”.

Torbjörn ”Ebbot” Lundberg flankerad av bandets båda värmlänningar Martin Hederos och Mattias Bärjed 2010. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Gruppen gjorde klart ett sista studioalbum och genomförde en avskedsturné.

– Sedan var det över. Jag kände ett aktivt motstånd till att spela tillsammans igen ända till 2022. Då sågs vi alla tillsammans igen. Tiden kändes mogen att köra.

De sågs med anledning av att TSOOL valdes in i Swedish Music Hall of Fame.

– När vi väl var i ett rum tillsammans kändes det direkt som att jag ville sträcka mig efter gitarren och spela. Musiken har ju alltid varit vår grej. Väl i en replokal kändes det grymt.

”Allsång på Skansen” 2012, ett av bandets sista tv-uppträdanden. Foto: Claudio Bresciani / TT

Vad händer efter den pågående turnén? Fortsätter ni?

– Vi tänker inte så mycket på det. Efter sommaren finns inga planer. När vi väl är där kanske det kommer att kännas otroligt skönt att det inte blir något mer. Eller så känns det naturligt att fortsätta. Med Soundtrack får man hela tiden befinna sig i nuet.

Om det blir en fortsättning för The Soundtrack of Our Lives efter den stundande turnén återstår att se. Foto: ADAM IHSE / TT

Finns det ett sug efter att göra ny musik?

– Jag tänkte på det i morse. Men kanske att vi alla har för mycket annat i livet, andra åtaganden. Det skulle vara svårt att få till. För vi är inget band som skickar filer till varandra, vi behöver stå i en replokal. Arbeta i en organisk process, få in musiken i kroppen. Så i morse kände jag inget sug. Men det kan också förändras, precis som allt annat.

The Soundtrack of Our Lives kommer till Nöjesfabriken i Karlstad den 23 februari.