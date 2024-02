Dotter och Smash Into Pieces i Mellosamarbete: ”Krigat oss till framgång”

Nu gör Smash Into Pieces och Dotter en gemensam version av låten ”Bulletproof”.

– Flera samarbeten kan vara på gång, säger Per Bergquist.

2020 tävlade Dotter i Melodifestivalen med låten ”Bulletproof”. Hon kom på andra plats, endast en poäng efter segrande The Mamas. Låten skrevs efter ett bråk med pojkvännen Dino Medanhodzic och nu gör hon en ny version av låten tillsammans med Smash Into Pieces.

En del av låten finns tillgänglig på sociala medier.

– Vi känner Dotter och Dino sedan tidigare, berättar värmlänningen Per Bergquist i Smash Into Pieces.

Dotter har bland annat varit med och skrivit text till gruppens senaste singel ”Trigger” som släpptes nyligen.

– Och Dino har producerat fyra av våra album, vi har jobbat tillsammans i över tio år. Vi lärde känna Johanna innan hon blev Dotter och var med i Melodifestivalen.

Per Bergquist menar att Dotter och Dino Medanhodzics resa i musiken påminner om den som Smash Into Pieces har gjort.

– Ja, vi har båda krigat oss till framgång. Vi har gått all in-vägen. Det kändes naturligt med ett samarbete.

Per Bergquist hintar om att flera samarbeten utöver ”Bulletproof” kan dyka upp.

– Vi är vänner som gästar varandras låtar. Men sedan om det här mest är tänkt för sociala medier eller om det släpps på strömningsplattformarna vet jag inte just nu. Det är så många bollar i luften just nu, förklarar Per Bergquist som tillsammans med sina bandkollegor laddar för en kommande final i Melodifestivalen.

– Vi gör flera musikvideos just nu, vi köttar på som vanligt. Det är fullt ställ i fabriken.