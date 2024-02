Ingen vill ta över klassiska Restaurang Slottet – nu blir det auktion

I flera år drev en privat företagare Restaurang Slottet i Sunne, men omkring årsskiftet lades verksamheten ned efter konkurs.

Därefter har konkursförvaltaren letat efter någon som velat ta över, utan att lyckas.

– Nu säljs all egendom ut på auktion, säger advokat Lennart Högberg.

Restaurang Slottet drevs av Sagolika strandcafet AB som i flera år hade att kämpa sig igenom pandemi, höjda inköpsavgifter och minskad försäljning, vilket NWT har berättat tidigare.

I slutet av december 2023 kom beslut i Värmlands tingsrätt om att försätta Sagolika strandcafet AB i konkurs och advokat Lennart Högberg fick förordnande som konkursförvaltare.

Därefter har ett övertagande av bolaget utannonserats i syfte att hitta någon som är villig att driva rörelsen vidare.

Advokat Lennart Högberg. Foto: Mikael Lindblom

Rörelsen och dess samtliga tillgångar, som i huvudsak består av inventarier och maskiner bjöds ut till försäljning genom anbudsförfarande.

Kommer sälja ut

Anbuden skulle ha kommit in senast 12 mars meddelar Advokaterna Bergh och Staaf på sin hemsida.

– Vi har försökt att hitta någon ny som vill fortsätta att driva restaurangen. Men det har inte varit något intresse. Vi kommer att sälja ut det som tillhör restaurangen. Det kommer att bli ett auktionsförfarande, säger Lennart Högberg.

Har det kommit in några anbud efter annonser i länspressen?

– Ja, men inte från några som tänkt att driva det vidare, säger Lennart Högberg.

För ägaren av fastigheten, Slottet AB, finns för dagen ingen ny hyresgäst till restaurangdelen som är på drygt 200 kvadratmeter.

Lars Ramström, Slottet AB. Foto: Bengt Krönström

Slottet AB var anbudsgivare och fick möjligheten att höja budet.

– Men vi var inte intresserade av att höja. Nu är det väl bara att vänta. Det är väl 40 konkurser på dussinet just nu. Det händer inget speciellt just nu. Det är bara att ha is i magen och vänta, säger ägaren Lars Ramström.

– Jag har vissa saker på gång, självklart. Det är en hel del som ringer, men man får vara lite selektiv. Jag vill helst ha restaurang där och då kan jag vänta in det. Det är utbyggt på det viset, så det vill man ju ha. Går det inte så går det inte, men jag vill ge det en chans, tillägger Ramström.