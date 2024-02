Grannarna efter misstänkta mordbranden: ”Otäckt att det är så nära”

Dagen efter restaurangbranden på Kronoparken är stämningen dämpad i området.

– Det är tragiskt och väldigt otäckt att det är så nära, säger en av grannarna som NWT pratar med under tisdagsmorgonen.

Det var vid 19-tiden under måndagskvällen som larmet kom in om en brand i en restaurang på Kronoparken. Räddningstjänst och polis larmades till platsen och tog sig in i lokalen med rökdykare.

Enligt SOS Alarm började det brinna i en kolgrill inne i restaurangköket. Lokalen utrymdes och rökdykning påbörjades. Det ska bland annat ha förekommit öppna lågor på golvet.

”Det var fullt pådrag”

En kvinna som NWT träffar utanför restaurangen på tisdagsmorgonen berättar att hon bott på Kronoparken i snart 20 år och bor granne med restaurangen.

– Det var fullt pådrag här i går. Blåljusen lyste upp hela mitt kök. Det är tragiskt för det är en väldigt bra restaurang som jag har ätit på flera gånger. Det är jättegott och personalen är väldigt trevlig. Allt känns väldigt otäckt eftersom att det är så nära, säger kvinnan, som vill vara anonym.

Samtidigt passerar en man utanför restaurangen och stannar upp bredvid avspärrningarna, han pekar bort längst vägen.

– Jag bor där borta. Jag fick reda på det här alldeles nyss. Det är jättetråkigt eftersom att de har så bra mat där inne och är så trevliga, säger mannen till NWT.

Det finns lägenheter i övre våningen på tegelbyggnaden där restaurangen ligger. Vid 20-tiden under måndagskvällen började räddningstjänsten att kontrollera dem efter att branden hade släckts.

– Jag har bott i det här huset i tre och ett halvt år och har aldrig varit med om något liknande. Det känns faktiskt lite läskigt, säger en annan kvinna till NWT som också vill vara anonym.

Polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand. Ingen person ska ha skadats i branden.