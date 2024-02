Ny is i Varnan – grävmaskiner på plats igen: ”Har jobbat på lugnt och metodiskt”

Under lördagen grävdes en stor ispropp bort ur Varnan. Under natten till söndagen byggdes det redan på med en hel del ny is och grävmaskinerna är i full gång igen.

Vattnet stiger inte just nu, men på båda sidor om Vågbron står både grävmaskiner och lastbilar.

– Nu är det mer i förebyggande syfte, säger Andreas Rudsvik, chef för tekniska förvaltningen, under söndagsförmiddagen.

Sedan åtta söndag morgon har personalen varit på plats igen. Vattennivåerna är dock under mer kontrollerade former såväl i centrum som på de platser som svämmades över under lördagen.

– Vid Kolonilotterna har det släppt på, och vid hembygdsgården byggde vi översvämningsskydd igår, säger Andreas Rudsvik.

Vid hembygdsgården byggdes det översvämningsskydd under lördagen. Foto: Kristinehamns kommun

Erfarenheterna från översvämningarna 2014 har varit till hjälp under helgen.

– Man kan konstatera att vi har erfarenhet efter tidigare översvämningar så vi gör allt i rätt ordning, säger förvaltningschefen och passar på att berömma personalen och samarbetet.

– Ibland när det blir kris kan det vara många viljor men vi har jobbat på lugnt och metodiskt.

Under lördagskvällen flöt vattnet på igen i Varnan. Foto: Sandra Österman

Men under söndagsmorgonen var det ny is på platsen. Foto: Sandra Österman