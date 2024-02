Linus hittade kärleken i Bonde söker fru – på ett oväntat sätt: ”Mycket känslor”

Linus Johansson åkte till Stockholm för att träffa en hästbonde – hittade kärleken hos en annan.

Nu bor han tillsammans med en av de andra medsökande, Marcus Bolander, på en hästgård och drömmer om en framtid med barn.

Första gången vi träffade 24-åriga, numera före detta Karlskogabon, Linus Johansson var det bara några få veckor kvar till Karlskoga Pride.

Under vårt möte kunde han avslöja att han hade hittat kärleken, men kunde inte avslöja vem den här mystiska mannen var, eller hur de hade träffats.

I höstas nåddes vi av informationen att han skulle vara med och delta som en av brevskrivarna i årets säsong av Bonde söker fru —Kärlek till alla, som sändes på TV4 Play under vintern.

I ett telefonsamtal inför säsongsstart är Linus fortsatt kryptisk och avslutar samtalet med ”den som tittar får se”.

Linus är glad över att få ha varit en del av en tv-produktion och har fått lära känna många nya vänner. Foto: Kajsa Juslin

Linus hade skrivit ett brev i hopp om att få möjligheten att få lära känna hästbonden Joel Sverin som bor i Gävle. Linus valdes sedan ut tillsammans med sex andra män, varav en av dem var 28-åriga Marcus Bolander från Arboga.

– Mitt första intryck av Joel var att han hade väldigt fina ögon och var otroligt trevlig. Jag insåg också att vi delade liknande värderingar och han vill också ha barn och det är väldigt svårt att hitta någon som vill ta det steget så det kändes väldigt bra att han ville det, berättar Linus.

Linus och Marcus från Arboga spenderade en hel del tid med varandra tillsammans under inspelningen och blev snabbt bra vänner.

I slutet av säsongen var det Linus och Marcus som stod i slutkvalet och fick även följa med hem till Joel på hans gård.

”Jätterolig upplevelse”

Efter den intensiva veckan som inspelningen pågick, så var det Linus som fick lämna gården, och åkte hem till Karlskoga igen — utan hästbonden han åkte dit för.

– Det var en jätterolig upplevelse, men det var ju också lite speciellt. Men det var otroligt roligt att få vara en del av en produktion och få träffa och lära känna en massa nya människor, säger han och skrattar.

Linus och Marcus fattade snabbt tycke för varandra, men som vänner. Foto: Kajsa Juslin

Kontakten med Marcus fortsatte efter att han åkt hem, trots att det kommit överens om att de inte skulle kontakta varandra direkt efter inspelningen.

– Ganska snart efter att jag kom hem började jag väl inse att det fanns känslor, berättar Linus.

En chans

Pausen varade inte länge och Linus kunde inte hålla sig, och samma dag som han kom hem skrev han till Marcus och berättade att han mådde bra och gärna vill ha kontakten med honom.

Efter några dagars kontakt berättade Linus att han vara redo för att satsa på det de hade tillsammans.

Marcus hade nu två fina killar som ville vara med honom, men han valde att ge relationen med Joel en chans. Efter att inspelningen avslutades insåg Joel att han inte var redo. Och strax efter det valde de att gå skilda vägar som vänner.

– Man märkte att han var väldigt sliten efter inspelningen. Allt sker ju under märkliga omständigheter och det är mycket känslor, så det var förståeligt om han kanske inte var redo att gå all in som jag var. Samtidigt som det här hände skrev ju Linus till mig och berättade hur han kände, säger Marcus.

Växande känslor

Känslorna mellan Linus och Marcus växte snabbt och bara någon vecka efter inspelningen träffades de igen för första gången utanför programmet, något som både var spännande och nervöst.

Marcus och Linus var de sista brevskrivarna kvar hos bonden Joel Sverin. Foto: Kajsa Juslin

Men alla känslor fanns där och sedan dess har det varit dem.

KT-Kuriren träffar paret, som nu har flyttat ihop och bor nu tillsammans på Marcus familjegård, som är mitt i en renovering, i Örebro för att höra hur allt har gått efter programmet.

– Även fast inspelningen var klar så var det ju dags för sändningen, och vi ville ju inte förstöra det. Så under en lång period fick vi ju smyga runt och kunde inte ses tillsammans utomhus till exempel, säger Linus.

Något spännande

De valde att ta det säkra för det osäkra, något som var en stor utmaning men också lite spännande, menar Marcus.

– Ja men det var ju lite spännande att smyga runt, i alla fall de första veckorna. Sedan var det väl bara jobbigt, säger han och skrattar.

Båda berättar att de under sommaren hade varit i kontakt med produktionsbolagets tilldelade kontaktpersoner för att följa upp i programmet ”Vad hände sen?”, och då förklarade de att de hade hittat varandra efter inspelningen.

– Egentligen behövde vi ju inte vara så hemlighetsfulla som vi var. Vi hade bara fått till oss att inte offentliggöra det någonstans. Det var nog vi själva som valde att vara så hemliga som vi var, säger Linus.

Nu drömmer de om en framtid med barn. Foto: Kajsa Juslin

Men även sändningen fick sitt slut, och då fanns det inget som stoppade dem.

Vad händer nu?

– Vi är mitt uppe i en husrenovering. Det är ju Marcus farmors gamla hus som vi har flyttat in i och det är några år gammalt, så det finns lite att göra, säger Linus och ler.

Under vårt första möte med Linus pratade han om barn, och att det alltid har varit hans dröm – en dröm de nu delar tillsammans.

– Det är ju såklart något vi båda vill ha tillsammans, och vi önskar att de hade varit enklare än vad det är för ett samkönat par. Men vi har diskuterat olika alternativ och vi har funderat lite på att bli familjehem, berättar Marcus och Linus instämmer.

– Men det finns ju också en hel del utmaningar, men barn är något vi diskuterar och vad som skulle vara ett bra alternativ för oss. Men jag har varit väldigt tydlig med att det inte blir förrän vi har renoverat färdigt, säger han och skrattar.

