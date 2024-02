JUST NU: Jacqline och Cazzi Opeia till final – succé för låtskrivaren Jimmy Jansson

Det blir inget Hollywoodslut för Gunilla Persson – än i alla fall.

Realitydrottningen går inte direkt till final i Melodifestivalen. Biljetterna till Friends arena fick i stället Jacqline och Cazzi Opeia – båda bidragen har värmlänningen Jimmy Jansson varit med och skrivit.

Cazzi Opeias fina facit i Melodifestivalen fortsätter. Det blir en ny finalplats med låten "Give my heart a break". Publiken i arenan i Växjö gav Cazzi Opeia det största jublet och tv-tittarna röstade henne vidare.

För två år sedan fick Cazzi Opeia det stora genombrottet som artist med låten "I can't get enough" som gick till final och slutade på nionde plats.

I fjol var Cazzi Opeia en av låtskrivarna bakom Loreens segerlåt "Tattoo", som till och med vann Eurovision Song Contest.

Thomas G:son, Cassio Peia och Jimmy Jansson under fredagens repetitioner i Växjö. Foto: Privat

Jacqline vidare

Jacqline fick också en av biljetterna från deltävlingen i Växjö till finalen på Friends arena för sitt bidrag "Effortless". 25-åringen från Järna var favorittippad hos spelbolagen och infriade förväntningarna.

Sångerskan har erfarenhet av tv-tävlingar i musik sedan "Idol" 2021, då hon gick hela vägen fram till finalen, där hon kom tvåa.

Sedan dess har hon bland annat sjungit i Malmö Lives föreställning "Infruset - Själens skrubbsår", med musik bland annat skriven av Mando Diao. Men nu väntar en nysatsning på musiken som fått en rejäl skjuts framåt av finalplatsen i Melodifestivalen.

Låten ”Effortless” har värmländske Jimmy Jansson varit med och skrivit – precis som med Cazzi Opeias ”Give my heart a break”.

Därmed är sex bidrag klara för finalen i Friends arena den 9 mars. Från de två tidigare deltävlingarna har redan Smash Into Pieces, Lisa Ajax, Liamoo och Maria Sur löst finalbiljett.

Bergs vänner

Melodifestivalens tredje deltävling drog i gång i SVT med ett sångnummer av programledaren Carina Berg, som den här veckan får sällskap av två kompisar hon har jobbat med tidigare.

Tv-profilerna Christine Meltzer och Carolina Gynning bistår Carina Berg under kvällens sändning med allt från sketcher till poängräkning och intervjuer.

Gunillas jubel

Hollywoodfrun Gunilla Persson möttes med stort jubel i arenan i Växjö när hon sjöng sitt bidrag "I won't shake (La la Gunilla)". Realitydrottningen är egentligen ingen artist och har fått kämpa på repetitionerna. Men det blev ingen finalplats för Gunilla.

Nu får hon i stället chansen att ta vägen via finalkvalet i Karlstad om två veckor.

Nästa vecka är Melodifestivalen i Eskilstuna.