JUST NU: Ispropp riskerar att orsaka översvämning i Kristinehamns centrum: ”Jättemycket is”

En ispropp i Varnan hotar på lördagen att orsaka översvämning i Kristinehamns centrum. Ett 20-tal personer jobbar på förmiddagen hårt med att få bort isproppen. Samtidigt råder svår halka i kommunen och man har därtill tvingats till akut potthålslagning av vägnätet.

Kommunen gick redan på fredagen ut med ett meddelande på Facebook där man varnade för halka i området, och på lördagsmorgonen stod det klart att det även finns en reell risk för att stadens centrum ska översvämmas om man inte får bukt med det myckna vattnet och en ispropp i Varnan.

Problemen med vattnet identifierades redan på fredagskvällen.

Man använder bland annat grävmaskiner för att få bort isen. Foto: Kristinehamns kommun

– Då upptäckte vi höga flöden på våra kritiska punkter. Vi har haft tillsyn och ronderingar under natten och har tagit fram översvämningsmaterial och har stoppat vatten och ringt in maskiner och lastbilar för att köra is mellan torgen vid Varnan, säger Christer Johansson, driftchef på Offentlig miljö i Kristinehamn.

Läget beskrivs som ansträngt.

– Vi försöker köra bort isen som ligger där nere för att inte centrum ska bli översvämmat.

Dessvärre har en del fastigheter norr om staden redan drabbats av översvämningar på grund av regnet.

– Men vi kan inte släppa på vattnet ner hit för arbetsmiljön för de som kör grävmaskiner och tar bort isen.

Finns det alltså en reell risk för en översvämning i centrum?

– Ja, det finns det. Vi har höga flöden som kommer norrifrån och har jättemycket is som ligger här nere i kanalen och vid dammluckan och vid Kungsbron och vid Vågbron.

– På en sträcka på 200 meter har en ispropp bildats så att vi har en höjdskillnad på en meter på vattnet. Så den isproppen måste vi ha bort först innan vi kan börja rensa framför dammluckan och Kungsbron.

Efter det räknar Christer Johansson med att man kan börja öppna på en del andra dammluckor för att lätta på trycket.

Halkbekämpning

Mitt uppe i detta har man även haft ishalka under morgontimmarna.

– Så vi är även ute och halkbekämpar vägarna.

Man har därtill haft flera avloppsstopp i ett flertal fastigheter under natten som man också jobbar med.

På ett dygn har man dessutom sett att asfalten på vägnätet tagit så mycket stryk att man har fått avdela flera personer för akut potthålslagning.

Allt som allt räknar Christer Johansson med att man på lördagsförmiddagen har runt 20 personer som jobbar med såväl vatten som is- som halkbekämpning och att laga potthål

Har ni läget under kontroll.

– Ja, det har vi. Och det börjar avta. Men vi har ett dygn framför oss med höga flöden.

Christer Johansson uppmanar allmänheten att inte vara för nyfikna och bege sig till arbetsområdet.

– Vi har en väldigt trång yta med grävmaskiner och lastbilar och vi behöver ha lite rull på det här så att trafiken löper och vi får bort all is – och det är mycket is som ska bort.