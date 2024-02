20.52

Vattenskadade hus

Räddningstjänsten har under eftermiddag och kväll fått rycka ut till olika fastigheter i länet där vatten tagit sig in källarna, bland annat i Degerfors, Storfors och Hammarö kommun. I Kristinehamn och Karlstad har man fått sätta in pumpar för att få undan vattnet i två hus.