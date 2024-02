Framtidens artist om debuten: ”Jag har lärt mig att ingenting kan tas för givet”

Efter en handfull singlar och jämförelser med både Adele och Lana Del Rey släpper nu Gerd sitt debutalbum.

Den värmländska popstjärnans relationspop är inspelad i både Sverige och Los Angeles.

NWT möter henne på ett insnöat Alsters herrgård där hon gjorde sin första konsert.

För drygt ett år sedan delade Zara Larsson ut priset för Framtidens artist till Elin Lundgren från Karlstad på P3 Guld-galan. Elin Lundgren är mer känd under artistnamnet Gerd och när hon nu släpper sitt debutalbum ”Meet me in the Blue” vill hon att vi ses på Alsters herrgård – det var här hon gjorde sin första konsert med egna låtar, förklarar hon.

Fast då – för nästan fem år sedan – var det sommar. Nu pulsar vi genom ett generöst snötäcke fram till den tunga, gröna entrédörren. Herrgården ligger som inlindad i bomull.

– Hela den här miljön har faktiskt inspirerat mig i skapandet av Gerd, säger Elin Lundgren och går med höga knän genom snön.

– För jag ser Gerd som ett annat jag, som en persona. Gerd är mycket modigare än jag är. Som Gerd känner jag mig kreativ och fri, hon har alltid varit den roligaste delen av mig. Som Elin är jag lugnare.

– Och jag behöver få vara båda.

Det var på baksidan av herrgården som Gerd gjorde sin första spelning med egna låtar. Foto: Carl Edlom

Vi stampar av oss snön och kliver in över tröskeln. Doften av linoljefärg ligger tung, 1700-talsbyggnaden rustas upp. Herrgårdens intendent Peo Byh stökar omkring, hälsar och pratar engagerat om 1800-talstapeter som han lyckats hitta i nytillverkning. Några av rummen står tomma, de flesta med kakelugnar och vackert färgstarka tapeter.

– Rent estetiskt passar det här fint med vad Gerd är och hur jag vill att allt kring mig som artist ska se ut, fortsätter Elin Lundgren och går mellan rummen.

Gerd har bland annat släppt singlarna ”Happier Than me”, ”Stay.” och ”Let me in”. Foto: Carl Edlom

Där kanadensiska Elizabeth Grants låter sin artistpersona Lana Del Rey färgas av bland annat 20-talets Hollywood och den amerikanska södern, låter Elin Lundgren sitt artist-jag ta intryck av Gustaf Frödings herrgårdsmiljö.

– Rent estetiskt finns det något tilltalande här, jag känner mig hemma i det här huset. Det är Gerd-igt. Jag gillar när det tidlösa blandas med det moderna. Inte bara rent estetiskt, utan även i musiken – jag blandar elektronisk musik med klassisk.

Med ett skratt berättar hon att Gerd i engelskt uttal även är namnet på en mag- och tarmsjukdom.

– Men när jag fick reda på det var det för sent, jag hade redan bestämt mig för artistnamnet.

Gerd är nyss hemkommen från modemässan i Berlin där hon uppträdde. Även London har visat ett intresse för hennes musik. Foto: Carl Edlom

För två år sedan släppte Gerd sin första ep ”In it to Loose” och den efterföljande singeln ”Lies For a Liar” rönte uppmärksamhet även internationellt. Nu, sex singlar senare, kommer debutalbumet ”Meet me in the Blue” som släpps via New York-baserade Today is Vintage.

– Jag har alltid vetat vilken typ av musik jag vill göra – pop som kan överraska och bryta konventioner. Starka, raka låtar som man kan ta till sig. Jag är tacksam för att jag är driftig, vilket nog mest beror på att jag är så rastlös. Och så är jag perfektionist. Blir aldrig nöjd, men tittar alltid framåt.

Hon stannar till, lägger luggen bakom örat och verkar nästan förvånad över hur sakligt hon sammanfattat sig.

– Det är sjukt att skivan ligger klar nu. Jag var inte säker på att det ens skulle gå, att jag skulle kunna skriva nog många låtar. Det är inte länge sedan jag bestämde mig för att ge musiken en chans. Jag gav mig själv ett år för att se om det skulle bära eller brista. Så känns det fortfarande – hoppas det får bära i ett år till.

– Jag har lärt mig att ingenting kan tas för givet.

Snart väntar en spelning i USA, Gerd är inbjuden av Export Music Sweden. Foto: Carl Edlom

De tio låtarna på albumet bildar en helhet, understryker Elin Lundgren. Att pressa en begränsad – numrerad! – vinylutgåva har varit självklart från början. Resan från öppningslåten ”What Ya Thinking?” till det avslutande titelspåret kan ses som en växling mellan årstider – från vår till sommar och vidare in i höstmörker och vinter.

Som en metafor för en förälskelse som över tid falnar och blir till något annat. Tankar kring relationer tar stor plats i hennes låtar.

– Det där blir tydligare i konserterna, det går att följa en historia i låtarna. Från att man blir kär till ögonblicket när man inser att man måste gå vidare.

Hon har samarbetat med flera låtskrivare och producenter och är själv medproducent på albumet som är inspelat både i Sverige och Los Angeles. Elin Lundgren är skolad i både opera och musikal och styrkan och omfånget i hennes röst kan ibland vara svår att tygla.

– Det viktigaste för mig är att förmedla något så jag behöver gå in i en känsla, grotta ner mig i det jag vill få fram. Jag måste hålla tillbaka ibland, blir det för stort kan jag tappa mig själv. Dynamiken är viktig.

Det visuella är viktigt för Gerd, inte minst vad gäller skivomslag och musikvideor. Det tidlösa får gärna stå bredvid det mer moderna. Foto: Carl Edlom

Att lyssna på ”Meet me in the Blue” får gärna bli som att ta ett kliv in i ett Narnia, ”En värld som bara är Gerds”, ler hon.

– Jag snöar ofta in på artister, lyssnar intensivt under en period på bara en skiva eller ett band. På samma sätt vill jag att man ska ta sig an den här skivan. Jag tänker på min musik som kommersiell, men får ofta höra att den är udda.

När Gerd gjorde sin första konsert på Alsters herrgård kompade hennes lille bror på gitarr. PA-anläggningen hade hon just köpt. Foto: Carl Edlom

Herrgårdsintendenten Peo Byh pausar sina många sysslor och sticker in huvudet i cafésalen där vi sitter. Han minns Gerds första konsert ute på altanen som vetter mot ängen och vattnet.

– Jag minns den väldigt väl, berättar han.

– För jag blev så betagen av sången, det var så jävla bra. Jag har lyssnat på alla låtar du har släppt, det är så roligt att det går så bra för dig. Vi känner oss stolta över dig, och många med mig.

Med viss rodnad nickar Elin Lundgren tacksamt, överraskad av det plötsliga berömmet.

– Tack vare musik har jag känt mig mindre ensam, fortsätter hon.

– Genom att folk har hört av sig och relaterat till någon låt, känt igen sig. Det där är i mina ögon det finaste med musik – den får oss att känna ett sammanhang. En tillhörighet.

Gerd är uppväxt på Sommaro i Karlstad. Foto: Carl Edlom

På sin vänstra underarm, nästan vid handleden, har hon tatuerat ett öga. Det är en påminnelse – under alla år som hon klottrade ner idéer och texter till låtar började hon också lära sig att teckna ögon. I efterhand märkte hon att de papper som hade de bästa låtidéerna, också var fulltecknade med ögon.

– Ögat blev en symbol som får mig att komma ihåg varifrån jag kommer. Som påminner mig om hur viktigt det är med musiken. Alltså, varför jag överhuvudtaget gör det här.

Snart väntar en turné i Sverige som bland annat tar henne till Scalateatern i Karlstad, men först ska Gerd uppträda i San Francisco inbjuden av Export Music Sweden.

– Det blir mycket resande för mig. Extra kul att spela hemma. Vanligtvis spelar jag i lokaler där folk kan dansa, men Scalateatern har varit en dröm sedan jag var liten. Nu blir det av.

”Meet me in the Blue” släpps den 1 mars, konserten med Gerd på Scalateatern i Karlstad är den 18 april.

Gerd har drömt om att spela på Scalateatern i Karlstad sedan hon var liten. Foto: Carl Edlom