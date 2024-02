Fullmatad värmländsk sporthelg – här är höjdpunkterna

En massiv värmländsk idrottshelg väntar.

Det var länge sedan ett veckoslut var så här intensivt.

NWT har listat det ni behöver hålla reda på.

Svenska rallyt

Kan Oliver Solberg, Isak Reiersen och kartläsaren Johan Grönvall (codriver åt Mille Johansson) ställa till med stordåd uppe i Västerbotten när VM-rallyt ska avgöras under helgen?

Läs också

Friidrotts-SM (fredag-söndag)

Sveriges snabbaste man, IF Götas Henrik Larsson, hopparlöftet Melwin Lycke Holm, Kils AIK, tävlar under lördagen. Även intressant att se vad IF Götas Hanna Karlsson kan göra i Eva Lisa Holtz arena i historiens första inomhus-SM i Karlstad.

Läs också

Skidskytte-VM (stafetter lördag, masstart söndag)

Kan Mona Brorsson och Linn Persson avsluta mästerskapet på ett bra sätt?

AIK-Karlstad IBF, SSL herr (lördag)

Viktig bortamatch för Karlstad IBF:s herrar i lagets kamp för att klättra över nedflyttningsstrecket.

Skoghall-GS 86 Allsvenskan dam (lördag)

Allsvenskt derby och sponsormatch med kringaktiviteter. Hemmalaget toppar serien i stor stil och gästerna parkerar på näst sista plats.

Boltic-Kungälv (lördag)

Decenniets hittills största bandymatch i Tingvalla isstadion. Ett toppmöte där Boltic kan ta ett stort kliv mot comeback i elitserien.

FBK dam (tre matcher på tre dagar)

Kan Färjestads tjejer ta ytterligare ett steg mot högsta serien? Väldigt mycket avgörs den här helgen.

Rögle-Färjestad (lördag)

Håller Färjestads fina vinstform i sig? Svaret får vi i Ängelholm på lördag.

Degerfors-Örgryte (svenska cupen, söndag)

Hur bra är årets upplaga av Rödvitt? I säsongens första skarpa läge får vi en liten fingervisning när DIF nu ställs mot blivande seriekonkurrenten Örgryte.

Karlstad IBF-Åkersberga, SSL dam (söndag)

Något av en ödesmatch för Karlstads innebandydamer. Vinst mot nästjumbon och nytt SSL-kontrakt kommer närmare - förlust och det är ”hej bottenstriden”.

Proffsturnering i padel (finaler söndag)

Sveriges bästa spelare, både på herr- och damsidan, på plats i Nordic Wellness. Även den värmländska padelgräddan kommer till start.

Curlingen i Karlstad (slutspel på söndag)

Högklassigt med lag Edin och lag Hasselborg på plats. Pågår hela helgen.