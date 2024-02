JUST NU: Flera skolbussar inställda – för dåligt väglag

Det är stora störningar i länets skoltrafik. Flera skolbussar har helt ställts in under fredagsmorgonen på grund av dåligt väglag.

Det är Värmlandstrafik som kör skolbussarna, och det är inställda linjer i Kristinehamn, Sunne, Årjäng, Säffle, Storfors och Eda kommun som har ställts in under fredagen. Orsaken är dåligt väglag och halka. Under fredagen fick länet en rejäl regndusch, som enligt SMHI förväntas hålla i sig under hela dagen.