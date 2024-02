Nye experten om segerkandidater och att snacka i tv: ”Vad fan sa jag det för”

En annan värmländsk rallyförare har efterträtt Jonas Kruse som expertkommentator i SVT och tippar här toppen i årets svenska VM-rally.

– Rovanperä vinner, säger P-G Andersson.

Dubble juniorvärldsmästaren från Årjäng tror att fjolårssegraren Ott Tänak och Esapekka Lappi är främste utmanare till regerande världsmästaren Kalle Rovanperä, som dock inte kör full säsong i år.

Finländaren stod över inledande Monte Carlo och får stor fördel av att gå ut sist i WRC-fältet i Svenska rallyt. Redan på torsdagskvällens inledande korta sträcka, Umeå sprint 1, var han klart snabbast.

Startordningen är den samma på fredagen och då är favören ännu tydligare. Det ska nämligen vräka ner snö.

– Rovanperä kan åka på de andras tider på fredagen. Neuville tror jag har för stor nackdel när han går ut först. Han kommer tappa jättemycket och inte alls vara med i matchen.

Neuville tappar

Thierry Neuville, som vann Monte Carlo, tappade förlorade tre sekunder redan på Umeåsträckan.

– Men Neuville kan få gynnsam position på lördagen om det fortsätter äckla sig med snön”, säger P-G.

– Kan inget göra något ryck i morgon förmiddag tror jag det blir ett taktikspel i morgon kväll. Ingen vill vara först på lördagen, men inte för långt bak heller för att det räknas poäng första gången då. Man vill vara max 15–20 sekunder efter den som leder.

Det går fortfarande att få maximalt 25 poäng per VM-tävling plus fem i powerstage. Nytt från i år i WRC-klassen är att 18 av de 25 fördelas efter andra dagen, under förutsättning att föraren når slutmålet. Resterande sju kan tas avslutningsdagen.

– Leder Rovanperä med 40 sekunder kommer han köra för att ta mer tid, men är det tätt kommer han se till att inte vara först.

Det blir rätt uppenbart i så fall?

– Ja, det tror jag.

I WRC2 finns en solklar kandidat.

– Det ska bara Oliver vinna. Sen kommer han bli utmanad av Pajari. Många kommer åka fort, men de två kommer nog vara ett strå vassare.

Finländaren med Sami i förnamn alltså.

En värmlänning till finns i WRC2, Isak Reiersen.

– Det är sju i toppen som åker fort med Oliver och Pajari som sticker ut. Kan Reiersen vara bland de sju har han gjort det bra..

Hur är det att vara här i den här rollen för första gången?

– Det är lite annorlunda, men jag har ju inte tävlat i VM så många gånger de senaste åren.

P-G gjorde ett inhopp i Svenska rallyt 2022, första gången i Umeå. Foto: Micke Fransson/TT

Han gjorde ett inhopp i en R5-bil 2022, men är tydligen inte sugen på mer.

– Nej, man är inte tillräckligt bra. Jag provade den gången, och tempot är högt. Det går inte bara hoppa in heller.

Han gillar att ändå få vara med på ett hörn i VM-cirkusen.

– Det var lättare att sluta köra själv när man ändå fick något annat och få vara en del av det. Det är en ny grej att sätta sig in i.

Han kan tycka att det är jobbigt att höra sig och det som kommer ur munnen under direktsändningarna.

– Jag tycker det låter skit. Vad fan sa jag det för? Var fick jag det ordet ifrån? Exceptionellt, jag vet knappt vad det betyder, säger han och skrattar.

Har du nytta av att nyligen ha varit aktiv?

– Ja, det är ingen nackdel. Jag är inte helt ute och cyklar och det ger lite kraft bakom det jag säger. Jag vet ungefär hur man kör en sån bil också och känner många.

P-G lovar också att försöka bjuda på lite mustiga värmländska uttryck i tv, som dyngsväng, gôrhôl och drethôl.