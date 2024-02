Svennis redo för Liverpool: ”Det är ju enormt – man ryser”

Sven-Göran Eriksson har en pojkdröm kvar – och den 23 mars går den i uppfyllelse. Då coachar han gamla Liverpool-hjältar i en välgörenhetsmatch på klassiska Anfield.

– Jag har aldrig varit på någon stadion där atmosfären är som i Liverpool, säger han när NWT besöker honom på Björkefors herrgård utanför Sunne.

När ”Svennis” i en intervju i Sky News berättade om sin dröm att leda Liverpool, hände det snabbt grejer. Fans startade en kampanj, lagets tränare backade upp idén och nu är det helt klart: Svennis ska ingå i ledarstaben, när ett lag med Liverpool FC-legendarer möter Ajax i en välgörenhetsmatch på Anfield den 23 mars.

– Det ska bli skoj. Det är ju ett jippo på sätt och vis, med gamla spelare från Ajax och Liverpool, men det är också en djupare mening med det. Alla pengar de tar in, och det kommer säkert att bli 10-20 miljoner kronor, går till välgörenhet. I och med det kommer supportrarna för att se sina gamla idoler, plus att de gör något gott. Det är vackert på det sättet, säger Svennis till NWT.

”Ryser varje gång”

Han ser med stor glädje fram emot resan och uppdraget på den minst sagt klassiska arenan.

– Jag har aldrig varit på någon stadion där atmosfären är som i Liverpool. När spelarna går in startar ”You never walk alone” och det är ju enormt. Man ryser varje gång man är där – och alla sjunger, säger han och visar med en gest mot armen hur håren reser sig.

”Folk har varit otroligt snälla”, säger Svennis när NWT hälsar på, en dryg månad efter att han gick ut och berättade offentligt om sin sjukdom. Foto: Tommy Pedersen

Att få gå ut på arenan till den hymnen är en av sakerna han ser fram emot mest. Han räknar med god stämning:

– Det är seniorer, före detta, men de kan fortfarande spela fotboll, det är jag säker på. Det ska bli roligt att träffa dem, det är många av dem som jag känner och som jag inte sett på länge. Det är inte någon VM-final vi ska spela, men jag är säker på att när matchen börjar så vill både Ajaxspelarna och Liverpool-spelarna vinna. Det ligger i deras dna, att är det match så är det.

Med alla dina meriter, tänk att det fanns en pojkdröm kvar ändå?

– Jag har alltid varit Liverpool-supporter och pappa är det fortfarande, jag fick det väl därifrån, säger han med ett leende.

Fick hälsa på – i skorummet

Han har många fina minnen av Liverpool från läktarplats.

– Liverpool dominerade ju Europafotbollen och i England också, påminner han.

Men han har också ett minne från en mycket speciell upplevelse, tidigt i hans tränarkarriär.

” Härinne får du prata om precis vad du vill, det behöver inte vara fotboll; snacka politik, brudar, vad du vill – men du får inte prata om den matchen vi nyss har spelat. — Sven-Göran Eriksson om regeln i Liverpool FC:s speciella rum

– 1979 skrev jag till Liverpool och frågade om jag fick komma och titta på träningar. Jag fick ett brev tillbaks, så jag åkte dit och tittade på en träning och pratade med tränaren. Dan efter var det match och efter matchen sa tränaren ”kom nu så går vi ner”. Då gick vi till något som heter The boot room. Det är där spelarna och tränarna byter skor. Det är juniorerna som efter matcherna kommer in och gör rent skorna för A-lagsspelarna, det är kutym i England. I det rummet bjuds motståndarnas tränarstab in och då är det kaffe, ett glas vin eller öl. Liverpools tränare sa till mig att ”härinne får du prata om precis vad du vill, det behöver inte vara fotboll; snacka politik, brudar, vad du vill – men du får inte prata om den matchen vi nyss har spelat.” Det är otroligt vackert! säger Svennis.

”Otroligt snälla”

Den förestående Liverpool-resan är en av många hyllningar i svallvågorna efter tränarprofilens besked om sin sjukdom.

”Det ska bli skoj. Det är ju ett jippo på sätt och vis, men det är också en djupare mening med det”, säger Svennis om den kommande matchen. Foto: Tommy Pedersen

– Folk har varit otroligt snälla, säger han om gensvaret han fått.

– Det trodde jag inte. Jag sa ja till en intervju i P1 och det programmet sänds normalt klockan åtta på lördag eller söndag morgon tror jag, så jag tänkte att det är seriöst, det är program ett och dessutom är det väl inte någon som lyssnar på det åtta på söndag morgon, men det var det!

Kärleken och omsorgen har nått fram, hela vägen till Björkefors herrgård utanför Sunne.

– Det ger mig energi och det är bra.