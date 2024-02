Kärlekshälsningarna på bussen slår rekord: ”Det är så gôtt”

Värmlandstrafik har bett värmlänningarna att skicka in kärlekshälsningar till bussarnas TV-skärmar som ska visas på Alla hjärtans dag. Och hälsningarna har rasat in.

– Det är så gôtt! Det är jättefina kärlekshälsningar till alla möjliga kollegor, husdjur, syskon, vänner och partners, säger David Widlund, marknadschef på Värmlandstrafik.

Förra året var det premiär för Värmlandstrafiks kärlekssatsning. Man uppmanade värmlänningar att kärleksbomba varandra via hälsningar som sedan kunde visas på Värmlandstrafiks TV-skärmar ombord på bussarna. Ett 30-tal hälsningar kom in då. I år slår man rekord med dunder och brak. En bra bit över ett hundra hälsningar har kommit in.

– Det har exploderat! Det finns så mycket kärlek. Det är en tung vinter och en mörk tid, men det finns väldigt mycket kärlek också så det känns väldigt bra att kunna sprida en go känsla när man sitter där på bussen, säger David Widlund.

David Widlund, marknadschef Värmlandstrafik Foto: Värmlandstrafik

Hälsningarna kommer att synas på samtliga bussar från Värmlandstrafik, både de röda och gula bussarna, och de personliga hälsningarna kommer att synas från Alla hjärtans dag fram till och med fredag. Och bland de olika hälsningarna finns några som sticker ut.

– Några av mina favoriter är hälsningarna till våra chaufförer, både när det gäller de allmänna hälsningarna till alla våra chaufförer, men kanske framförallt de personliga hälsningarna från våra resenärer till våra chaufförer som trafikerar särskilda linjer. Det är jättekul, säger David Widlund, Marknadschef Värmlandstrafik.

Om kärlekskampanjen rullar ut på vägarna igen nästa år återstår att se.

– Haha, det får vi se! Det är ingen omöjlighet, det visade ju sig bli en succé i år i alla fall, säger David Widlund.