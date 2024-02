På grund av det omfattande snöfall som dragit in över Värmland under måndagskvällen- och natten, finns det risk för ett besvärligt trafikläge i Värmland under tisdagen.

Här rapporterar vi live om hur det ser ut på de värmländska vägarna och hur vädret utvecklar sig.

07.20 Förseningar i busstrafiken Snöovädret för med sig förseningar i busstrafiken. Du kan läsa mer om det här.

07.15 Snöandet fortsätter Det har snöat rejält under natten – och snöandet ser ut att fortsätta. Så här säger SMHI nu på morgonen.