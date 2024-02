På grund av det omfattande snöfall som dragit in över Värmland under måndagskvällen och -natten, finns det risk för ett besvärligt trafikläge i Värmland under tisdagen.

Här rapporterar vi live om hur det ser ut på de värmländska vägarna och hur vädret utvecklar sig.

08.30 Lastbil och traktor krockade En lastbil och en traktor krockade på tisdagsmorgonen i Säffle med följd att ett dieselläckage uppstod. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats.

07.55 Två bilar i krock på E18 – moddigt väglag Två bilar krockade mellan Bergmotet och Kroppkärrsmotet på E18 genom Karlstad. Ambulans och räddningstjänst skickades till olyckan. Efter olyckan är det fortfarande en del köer på motorvägen.

07.42 Dubbla olyckor i Hagfors Det har under morgonen inträffat flera olyckor i Hagforstrakten. Åtminstone vid en av olyckorna har en av bilarna voltat. Läs mer här.

07.40 Stopp på bron i Säffle Det ska sedan en timme vara svårt att ta sig fram över bron över Byälven i centrala Säffle. Orsaken ska vara ett stillastående eldrivet fordon i riktning mot Göteborg. Det ska enligt uppgift vara en lång kö på platsen i riktning mot Göteborg. Enligt Trafikverket finns en prognos som säger att fordonet ska vara bortforslat cirka 09.30.

07.20 Förseningar i busstrafiken Snöovädret för med sig förseningar i busstrafiken. Du kan läsa mer om det här.

07.15 Snöandet fortsätter Det har snöat rejält under natten – och snöandet ser ut att fortsätta. Så här säger SMHI nu på morgonen.