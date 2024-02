Man löpte amok i livsmedelsaffär – hotade med kniv: ”Skrik på uppmärksamhet”

Skrik och hot från en man med kniv. Så började vad som skulle ha varit en helt vanlig arbetsdag för medarbetarna i en Coop-butik i oktober förra året. Nu misstänks mannen för flera brott.

Det var i slutet på oktober förra året som polisen larmades till en Coop-butik i Sunne där en man uppträdde hotfullt med kniv. I larmet beskrivs han som ”aggressiv” och ”skräckinjagande”.

Enligt polisens förundersökning är mannen sedan tidigare känd av polisen, och har en historia av psykisk ohälsa.

Kniven mannen misstänks för att ha hotat folk med. Bild från polisens förundersökningsprotokoll.

Mannen gick in strax efter att butiken öppnat, och uppträdde omedelbart hotfullt enligt medarbetarnas vittnesmål. Han tog sig in bakom delikatessdisken och där ska där ha tagit en kniv. Han ska ha ropat och skrikit under hela händelsen. Bland annat ska han ha krävt att få en mobil så att han kunde ringa polisen.

Flera ur personalen ska ha sökt tillflykt i ett låst postrum, som mannen ska ha försökt forcera.

I vittnesmålen från personerna på plats beskrivs mannen upprepande gånger som hotfull och aggressiv, och de berättar att de var väldigt rädda i situationen. Mannen omhändertogs av polisen.

Hack i dörren som mannen försökte forcera. Bild från polisens förundersökningsprotokoll.

Mannen själv säger sig inte minnas hela händelseförloppet. Han minns att han var i Coop-butiken, och förstår att vissa kan ha uppfattat honom som burdus eller otrevlig. Att han skulle ha hotat med en kniv har han dock inget minne av.

I förhör säger mannen att han tror att hans agerande var ”ett skrik på uppmärksamhet”. Han menar att han ville träffa polisen, och att han inte kände sig stabil. Enligt egen utsago är mannen bipolär och ”har en massa diagnoser”.

Han misstänks nu för grovt olaga hot, olaga hot, grovt brott mot knivlagen, ringa stöld, och skadegörelse.