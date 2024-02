Denna vinter har insändarna haglat in efter varje snöfall. Här är ett axplock av vitt skilda åsikter efter den senaste snösmockan.

Snöhögar på handikapplatser

Varför använder Karlstad kommun de flesta handikapplatser som förvaring av snöhögar? Exempelvis utanför Länsstyrelsen och Karolinen. På alla platser är det snöhögar och omöjligt att parkera på. Har man dessutom rullstol eller rollator så finns det inte en chans att parkera. Det ser likadant ut på fler ställen i Karlstad.

Så här får det inte gå till, det är diskriminerande och helt fel att handikapplatser används till snöförvaring!

Arg anhörig

***

Snöröjning är ingen korpfotboll

Snöröjning är inte korpfotboll där man bara ska göra sitt bästa.

Snöröjning är ett samhällsuppdrag och skall utföras. Denna gång räcker det inte med att komma med undanflykter.

Sämre snöröjning får man leta nog leta sig tillbaka till 60-talet då det var knapert med samhällsresurser.

Att man överskridit budgeten är inget försvar. Det är totalt ofattbart att det än en gång skall dröja mer än ett dygn efter att det slutat snöa innan gatorna blir snöröjda. Nu är det dags att rannsaka sig själva och tillsätta en ny organisation som kan ta sitt samhällsansvar.

Regionen får ta stora vårdkostnader sannolikt mångmiljonbelopp för alla benbrott som uppstår i samband med dålig snöröjning.

Dålig snöröjning drabbar många privata företag som är beroende av att vägar och kommunikationer fungerar. Kostnaderna överstiger mångfalt det kommunen sparar på att inte snöröja. Det finns ingen i Karlstad som är nöjd med snöröjningen och det är på allas läppar.

Pinsamt dåligt.

Revisor

***

Kan inte köra in till sitt hus

Snöröjningen på Hammarö är under all kritik. Det har aldrig varit så dåligt som denna vinter. Är inte roligt när man kommer hem efter en dag på jobbet och inte kan köra in till sitt hus utan att fastna i snön. Tycker det vore rimligt att få undan snön efter en hel dag (plogen kom kl 04 00 nästa morgon). Det sägs att vi ska förbereda oss för krig men tyvärr funkar det inte ens i fredstid att hålla igång basala samhällsfunktioner!

Uppgiven Hammaröbo

***

Lång väntan på snöröjning

Snälla Karlstads kommun, vet att jag och många andra ”tjatar” om detta med snöröjning och halka i Karlstad... Förstår om detta beror på ekonomin.

Men det man inte förstår är att det FINNS pengar; miljoner till FBK... Det är märkligt.

Här på Sundsta är gator idag ännu inte plogade, 13 februari klockan 20:00.... Man pulsar fram i spåren efter bilar och får hoppa åt sidan när bilar kommer. Skärpning, tack!

Besviken

***

Ner med plogbladet!

Herregud, vägarna i Kil är åt skogen.

Sätt ner plogbladet ordentligt när ni plogar! Våra bilar går sönder, vem står för dessa kostnader? Man kanske ska flytta till nån annan kommun istället?

Nej, gör om och gör rätt i fortsättningen - ner med plogbladet!

Förbannad medborgare

***

Guldstjärna till Karlstads snöröjare

Fem kilometers promenad från ytterområde till centrala Karlstad. Det är tisdag morgon strax efter klockan 6 och det har snöat hela natten. Döm om min förvåning när varenda liten gång-och cykelväg är nyplogad och fin! Jag som hade räknat med att få pulsa genom nysnön. Exemplariskt jobbat av Karlstad kommuns snöröjare, ni är fantastiska!

Vandraren

***

Tidningen i ur och skur

Ett stort och varmt tack till alla er som i denna hemska vinter med snö och is om vartannat kört ut tidningar till oss alla i länet i arla morgonstund. Ni är oftast först att ”göra väg” och ändå kommer tidningen! Heders!

Grattis NWT Direkt, ni har fantastisk personal.

Ett extra tack till Värmskogslinjens chaufför!

Nöjd kund