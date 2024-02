Från iskall till stekhet – sex (!) poäng på två matcher för stjärnan

Michael Lindqvists formsvacka var den djupaste han upplevt.

Nu är forwarden tillbaka med besked.

– Klart det känns skönt, säger forwarden efter sjätte (!) poängen på två matcher.

Läs också

Det kan vända snabbt i hockey.

Michael Lindqvist bytte noll poäng på 14 matcher och en vända ner i fjärdekedjan mot 2+1 mot Modo och hela tre nya assist mot HV.

Sex pinnar på två matcher därmed.

– Det är klart att det känns skönt. Ibland kämpar man och sliter utan att få någonting, sedan släpper det och då kan det bara rulla på, säger forwarden.

Tiden utan noteringar i protokollet var frustrerande, men Michael Lindqvist har inte känt några tvivel på sin egen förmåga.

– Man vill ju vara med och bidra offensivt hela tiden, men samtidigt under den här tiden efter jul har det varit mycket teka i egen zon och spela som andrafemma i powerplay. Det är mycket sånt som spelar in och gör att man inte får lika många lägen framåt. Men jag tvivlade aldrig på mig själv, sedan är klart att man får känna att man lever lite när man går in i en tung period. Men jag kan lära mig av det också, jag har inte haft någon så lång ”stretch” innan. Nu vet jag hur det känns och jag ska göra allt för att inte komma dit igen.

Kvällens match betydde förutom tre assist också tre poäng till laget efter 5-2 hemma mot HV.

Det var dock inte helt övertygande, trots de stora siffrorna.

– Vi är kanske inte supernöjda med matchbilden. Men starkt av oss att kunna vinna även om vi inte spelade exakt så som vi ville. Skönt också att kunna vinna på effektivitet för en gångs skull.