Nattens snöoväder gjorde att värmlänningarna vaknade upp till ett ordentligt snötäcke som täckt hela länet.

– Värst drabbat har de ostliga delarna av Värmland varit i natt. Framförallt mellan klockan 02.00 och 04.00 snöade det mycket kraftigt, säger Viktor Bergman, meteorolog SMHI.

Snöovädret drog först in från väster i länet under gårdagen. Under kvällen intensifierades snöfallet, med start i väst, för att sedan ta sin bana österut.

– I går kväll var det värst i i de västra delarna. Då snöade det cirka 1-2 centimeter i timmen. Sedan flyttades tyngdpunkten för ovädret österut under kvällen och natten och kommer så även fortsätta under dagen, säger Viktor Bergman, SMHI.

Lugnare väder att vänta - i några dagar

Fram på dagen under tisdagen kommer snöovädret att fortsätta österut, vilket innebär att senare delen av tisdag kommer att innebära uppehållsväder i Värmland, och som dessutom ser ut att hålla i sig – men bara i några dagar. Mer nederbörd är på ingång.

– Det ser ut att komma en ny omgång med rejält nederbördsväder framåt helgen, framförallt på fredag. Det är fortfarande lite osäkert vilken form av nederbörd det rör sig om. Det kan bli så att det kommer som regn i de södra delarna av Värmland men som snö mer norrut. Det är det troliga just nu, men det är lite svårt att vara helt säker i nuläget, säger Viktor Bergman, meteorolog SMHI.