Bråda dagar för Madde i traktorn: ”Jag är enda kvinnliga snöröjaren inne i stan”

Det har varit mycket att göra för snöröjarna i vinter. Madelene ”Madde” Elgtberg, 34, jobbar på parkenheten i Säffle kommun och hon har suttit åtskilliga timmar bakom ratten i sin traktor.

– Det känns nästan som jag bott i traktorn i vinter, säger hon.

På senare år har det varit många milda vintrar. Då brukar Madelene Elgtberg från Säffle bland annat ägna sig åt slyröjning och köra bort en massa ris. Men i vinter har hon tillbringat den mesta delen av arbetstiden åt snöröjning i sin traktor av märket Valtra.

Madelene Elgtberg är inne på sitt tionde år på parkenheten i teknik- och fritidsförvaltningen inom Säffle kommun. Och nu gör hon sin åttonde vinter som snöröjare i ett mansdominerat yrke.

”Det känns nästan som jag bott i traktorn i vinter”, säger Madelene ”Madde” Elgtberg. Foto: Roger Pettersson

– Nu i vinter när det har varit mycket snöröjning och halkbekämpning har det blivit många timmar på gatuenheten. Jag är enda kvinnliga snöröjaren inne i stan, så vitt jag vet, säger Madelene Elgtberg.

Hur kom det sig att du började röja snö?

– I och med att jag har mycket maskinkörning i mitt jobb så blev det på något sätt att jag automatiskt kom in i snöröjningen och halkbekämpningen. Jag tycker om att göra det fint och framkomligt för folk, så att alla blir nöjda och glada.

Madelene ”Madde” Elgtberg med sin traktor ner vid Flå. Foto: Roger Pettersson

Madde har som uppgift att röja på gång- och cykelvägar i olika områden i stan samt att sköta snöröjningen i Torstenstorp. I vinter har hon hoppat in extra flera gånger, bland annat arbetade hon och kollegorna hela juldagen och nyårsdagen.

Hur upplever du den här vintern?

– Under mina åtta år har det inte kommit i närheten av så mycket snö som i vinter. Det här är första riktiga vintern och det frestar på lite när det kommer sådana här snömängder.

Vad är det svåraste som snöröjare?

– Att veta var man ska göra av och lägga all snö när det redan har kommit mycket. Man får placera snön på bästa sätt i väntan på att den kan bortforslas. Sedan kan det ju vara lite frustrerande med massa bilar som står i vägen, även om jag förstår att de måste stå någonstans.

En vanlig syn i vinter för Madde bakom ratten på Valtran. Foto: Roger Pettersson

– Jag kollar väderappen för jämnan och runt fikabordet på jobbet är det vädret som är det stora samtalsämnet så här års, säger Madelene Elgtberg.

När Madde inte röjer snö för gatuenheten så arbetar hon på parkenheten med att göra fint och dekorera med en massa blommor runt gatorna i Säffle under sommaren. På hösten beställer Säffle och Åmåls kommun tillsammans nämligen in omkring 13 000–14 000 pluggplantor av 80–100 olika sorter, som sedan levereras under våren.

”Lite kärlek”

– Vi driver upp plantorna på våren genom att fylla krukor med jord, sedan planterar vi och ställer dem på bevattningsbord. Alla urnor och amplar med blommor ska vara ute till nationaldagen, så att risken för frost ska vara så liten som möjligt och innan vi kör ut dem så ger vi dem lite kärlek och putsar dem.

”Jag tycker det är jätteroligt att sitta i traktorn”, säger Madelene ”Madde” Elgtberg, som trivs i sin Valtra. Foto: Roger Pettersson

Madelene Elgtberg är fylld av energi när hon går till arbetet, oavsett säsong och vilka uppgifter som väntar.

– Jag tycker det ett väldigt kul jobb som är varierande med årstiderna. Man vet aldrig riktigt säkert hur dagen kommer att bli. Jag tycker det är jätteroligt att sitta i traktorn, säger Madelene Elgtberg.