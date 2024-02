JUST NU: SMHI varnar för kraftigt snöfall – så mycket snö väntas falla

En gul varning har utfärdats för snöfall över stora delar av Värmland och stora delar av Dalsland på måndagen.

Ett snöfallsområde drar in söderifrån under måndagseftermiddagen. Under måndagskvällen och natten mot tisdagen intensifieras snöfallet.

Den gula varningen gäller från klockan 14.00 på måndagen till klockan 08.00 på tisdagen. Snöfallet väntas ställa till problem i trafiken på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

På tisdagsmorgonen väntas 7-15 centimeter och lokalt upp till 2 decimeter nysnö komma. Det ska fortsätta att snöa under tisdagen, men intensiteten minskar.