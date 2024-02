Den kommande veckan inleds med snöfall under både måndagen och tisdagen och även i mitten av veckan väntas nederbörd, antingen snö eller regn.

Vi närmar oss mitten av februari och Kung Bore visar inga tecken på att släppa taget om landet. Under måndagen fortsätter det mulna vädret, enligt SMHI.

– Det kan även komma ett par centimeter snö över ert område och temperaturen hamnar på ungefär 3-7 minusgrader. Vinden blir måttlig nordostlig.

– Under måndagskvällen kommer det in ett nytt nederbördsområde som intensifieras och ligger kvar under tisdagen. Då kan det sammanlagt komma 1-2 decimeter snö och risk för moddiga vägar. Nederbörden drar undan först sent under tisdagen, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Under söndagseftermiddagen meddelade SMHI att en gul varning har utfärdats för snöfall över stora delar av Värmland och stora delar av Dalsland på måndagen. Det förväntas intensifieras under kvällen och natten mot tisdagen.

Stigande temperaturer

Temperaturen stiger under onsdagen till nära nollan då ett nytt lågtryck drar in från väster. Under den senare delen av dagen väntas åter nederbörd, men det är ännu osäkert om det blir i form av snö eller regn. Även det kan leda till utmaningar i trafiken.

Efter en mulen torsdag blir det troligen lite kallare igen under fredag och lördag då ett högtrycksområde passerar.