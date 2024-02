Till minne av Yngve Johansson

Översten av första graden Yngve Johansson har avlidit. Född 1941 i Botkyrka.

Stockholmaren som blev värmlänning. Yngve Johansson utnämndes som fänrik vid Svea Livgarde 1963, där han befordrades till löjtnant 1965 och kapten 1972. Karriären därefter är imponerande. Efter befordran till major och officer i Generalstabskåren tjänstgjorde han vid Arméstaben i olika omgångar. Efter utnämning till överstelöjtnant var Yngve Johansson chef för Hallandsbrigaden åren 1982–1986. Överste och kurschef vid Militärhögskolan 1986–1989, elev vid US Army War College 1989–1990.

Befordrad till överste av första graden tillträdde Yngve Johansson som försvarsområdesbefälhavare och chef för Värmlands regemente den 1 januari 1994. Beslut var då taget att regementet och Värmlandsbrigaden, skulle flytta från Karlstad till Kristinehamn och tillsammans med Bergslagens artilleriregemente bilda en större garnison ett halvår senare. Beslutet hade föregåtts av en hätsk och högljudd debatt i den värmländska lokalpressen mellan de som var för en flyttning och de som var emot. Yngve Johanssons uppdrag var att som chef och försvarsområdesbefälhavare bygga upp en effektiv garnison i Kristinehamn och även gjuta olja på vågorna efter det som varit. Yngve lyckades med sin uppgift tack vare ett fast ledarskap, han var målmedveten och alltid påläst samt kunde se lösningar som tilltalade alla parter. När Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden avvecklades den siste juni 2000 hade garnisonen i Kristinehamn, trots alla farhågor, utvecklats till en av landets bästa militära utbildningsplatser.

Yngve Johansson var en flitig och vass skribent med många inlägg i försvarsdebatten. Särskilt aktiv var han när det stod klart att samtliga landets försvarsområden skulle avvecklas 2000. Yngve insåg redan då att en avveckling av ledningsorganisationen som ansvarade för samverkan mellan militära och civila resurser skulle leda till nedmontering av totalförsvarets beredskap i händelse av kris och krig.

Överste Johansson hade ett stort intresse för historia och var drivande i frågan att bygga upp ett fint och sevärt garnisonsmuseum i Kristinehamn som visade såväl infanteriets som artilleriets historia i Värmland. Ett stort projekt som han tog på sig tillsammans med majoren Per Berggren var att skriva sista delen av Värmlands regementes och Värmlandsbrigadens historia åren 1994–2000.

Idrottsmannen Yngve Johansson hade ett brinnande intresse för orientering. Han var utomordentligt aktiv som tävlande. Ofta blev det ett 60-tal tävlingar per år, med ett otal segrar och pallplatser vid mästerskap, inte bara i Värmland. Från 1995 var Yngve ankare i Värmlands regementes orienteringslag. Regementet vann alla militära stafetter laget ställde upp i under åren 1995–1999. Yngve var även ordförande för Kristinehamns orienteringsklubb under många år.

Yngve Johansson var talman för Wermlands Skogskarlarsklubb i 10 år. 2018 erhöll Yngve guldmärket från skogskarlarnas klubb i Norden – den högsta utmärkelsen någon kan få inom skogskarlarnas klubb – för sina gärningar som tävlande. Yngves gedigna intresse för orienteringssporten var unikt och han bidrog i hög grad till att utveckla sporten såväl nationellt som internationellt.

Överste 1 Yngve Johansson avgick med pension den 31 mars 2000 och överlämnade befälet för Värmlands regemente till chefen för Värmlandsbrigaden, överste Björn Tomtlund, som fick uppgiften att slutföra avvecklingen av såväl regementet som brigaden.

Under sin korta tid i Värmland har Yngve funnit sig väl till rätta i landskapet och tillsammans med sin hustru Gunnel valde han att bo kvar i Kristinehamn. Yngve Johansson var ordförande för kamratföreningen under 26 år vilket är unikt i regementets historia. Värmlands regemente kommer att minnas Yngve Johansson, stockholmaren som blev värmlänning, som en målmedveten och högst duglig chef.

Yngve Johansson blev 82 år och sörjes närmast av hustru Gunnel, döttrarna Eva och Lena med familjer och syster Britt-Marie med familj.

För kamraterna vid Värmlands regemente

Björn Tomtlund