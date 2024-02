Linn Persson ska opereras på nytt – avbryter säsongen efter VM

VM-tävlingarna i Nove Mesto kommer att bli de sista för säsongen för Linn Persson.

Direkt efter mästerskapet ska hon opereras berättar hon på sin Facebooksida.

Efter den senaste säsongen opererades Linn Persson och hon har tävlat med en specialsele den här vintern för att avlasta sin axel. Nu tvingas hon till ett nytt ingrepp i axeln och det kommer att ske direkt efter VM.

– Anledningen till att jag väljer att bryta nu i stället för efter säsongen är för att få en längre period med rehabilitering och uppbyggnadsträning inför nästa säsong, berättar hon på sin Facebooksida.

Hon fortsätter med att det första ingreppet gick bra men att det uppstått komplikationer under aktivitet.

– Förra axeloperationen var lyckad och rehabiliteringen gick väldigt bra. När jag under hösten introducerade liggskyttet med rem, där axeln är i en utsatt position, blev axeln inflammerad och stel. Under den här perioden hamnade jag tyvärr med mer kraft än axeln just då klarade av i ett ytterläge. Efter undersökning av axeln konstaterades det att samma skada som jag hade innan operation var tillbaka.

Linn Persson har ännu inte tävlat på VM då hon inte fick plats i mixedstafett-laget eller i fredagens sprint. På tisdag är hon aktuell för en start i distansloppet.