Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första, skälvande minut. På nyårsdagen 2024 hade “Sola i Karlstad”, Eva Lisa Holtz (1739-1818), eller Eva Lovisa som hon själv föredrog, fyllt 285 år. Jag tar mig friheten att gratulera födelsedagsbarnet!

Som en present har flera personer nu kastat nytt strålkastarljus på Eva Lisa Holtz genom statyförslag, artiklar och skrifter. Det är både bra, behövligt och berättigat. Med Eva Lisa Holtz illustra Karlstadroll i åtanke har det rått en faktamässig solförmörkelse kring hennes faktiska historia.

Visserligen har Karlstad ingen kommunhistoriograf eller historieombudsman, men det finns ändå något ironiskt i att uppföra statyer, idrottshallar och kommunala utmärkelser med mera, efter en påstått solig historisk kvinna samtidigt som solen står i moln och ingen bemödat sig med att skriva en rättvisande historia om den historiska kvinnan.

Då skuggiga berättelser om Eva Lisa Holtz okritiskt reproducerats (utan fotnoter) genom åren är solförmörkelsens exempel många – inte bara i statyform. Exempelvis beskrivs Eva Lisa Holtz i kommunens ”varumärkesplattform” som ”den glada 1700-talsservitrisen”. Men Holtz var ju inte servitris (eller ”värdshusflicka”) utan från 1794 stadens gästgiverska – en uppburen befattning – under nära tjugo år. Titeln servitris fanns ju inte på Holtz tid, så varför inte titulera henne med min gamla titel: Espresso House-barista?

På Värmlands museums hemsida står även än i dag att Holtz var blond, vilket dels ingen vet och dels nog inte var hennes främsta personlighetsdrag, samt att ”1818 skrev prästen i dödsboken: Solen i Karlstad”. Att Eva Lisa Holtz nog kallades Sola i Karlstad framgår i Carlstads Tidning 1847, men den som kikat i arkiven vet att prästen inte skrev det.

I länsmuseets och länsstyrelsens bok om de arkeologiska utgrävningarna kring Mitt i City, då lämningar av Holtz hus förpassades till tippen, upprepades också gamla felaktiga uppgifter om Eva Lisas liv, samtidigt som hon beskrevs vara ”ganska osynlig i arkiven”. Exempelvis kallades Holtz mamma för ”Emarenta Calotta Buggström”. Men den som väl kikat i arkiven vet dels att modern Emerentia Charlotta Baggström inte hade med buggdans att göra, och även att Eva Lisa Holtz myndigförklarades av kungen 1796, gjorde spritaffärer med Hybelejen 1788 och bodde i Hudiksvall 1761.

Men i skuggstaden har nutidsmänniskan nödgats fråga den upplysta AI-roboten Chat GPT efter Eva Lisa Holtz verkliga historia, vilket jag har gjort i allmänhetens tjänst. Oraklet i cyberspace fastslog:

”Som ung blev Eva Lisa Holtz föräldralös i svåra omständigheter. För att klara sig klädde hon ut sig till man och tog sig in i Karl XII:s armé under namnet Karl Eriksson. Det är känt att hon deltog i flera fältslag och visade stort mod och skicklighet. Efter kriget levde Eva Lisa Holtz ett tufft liv som vävare och strumpstickare. Hon levde som fattigpensionär och fick pension från Karlstads stad under sina sista år. Hennes berättelse har lockat forskare och författare, och hon har blivit en symbol för kvinnligt mod och ovanlig framgång i en tid då kvinnor i allmänhet hade begränsade möjligheter.”

Karl Eriksson var alltså Soldaten i Karlstad! Eller mja, kanske inte. Men utan kunskap om dået riskerar dylika osanningar få fäste i nuet. Och Eva Lovisa Holtz historia förtjänar att skrivas, även på andra vis än via legender, varumärkesplattformar och Chat GPT. Så ring lögnens makt från världens gränser ut, och ring in sanningens till oss som famla!

Måns Höög

Historikerstudent och före detta barista