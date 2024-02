Så vill läkaren Jon, 36, rädda vården i norra Värmland: ”Eller så skiter vi i det”

Vill vi ha en fungerande skattefinansierad sjukvård i glesbygden?

Frågan är ställd till Region Värmland av läkaren Jon Kleppenes, 36, på Torsby sjukhus.

– Om svaret är ja kan man inte nöja sig med att ingen söker läkartjänsterna. Då måste man ändra på tjänstens innehåll.

Jon Kleppenes är en av de unga fast anställda läkarna på Torsby sjukhus. Innan han blev läkare slog han igenom som sångare i Torsbygruppen Top Cats, som bland annat medverkat i Melodifestivalen.

Han har tänkt mycket på hur man ska kunna anställa läkare och annan vårdpersonal i glesbygden och har gott om idéer.

– Det är en väldigt aktuell fråga. Särskilt när regionens ambition är att minimera antalet hyrläkare. Psykiatrin och vårdcentralerna är väldigt hyrläkarberoende och vi har hyrläkare till viss del även på sjukhuset. Men framför allt saknar vi sjuksköterskor.

Han upprörs över uppgivenheten som verkar finnas inom regionen.

”Så här skulle det aldrig fungera inom näringslivet”, säger Jon Kleppenes. Foto: Carl Edlom

– Om man annonserar i sju år efter en läkare eller sjuksköterska och ingen söker då måste man formulera ansökan och villkoren så tjänsten blir attraktiv. Det kan handla om att skriva av studielån under en femårsperiod, det är billigare per år än att ta in hyrläkare i bara tre veckor. Ge en högre lön och bättre arbetsvillkor.

”...eller så skiter vi i det”

Innan Jon Kleppenes blev musiker och läkare jobbade han som svetsare och gör en jämförelse med jobb kompisar tog inom näringslivet i Hammerfest i nordligaste Norge.

– De behövde flera tusen som kom dit och jobbade och de fanns så klart inte i lilla Hammerfest. Men med riktigt bra förmåner och lön lockade de till sig de här människorna. Och det är så regionen också måste tänka om det är viktigt att tjänsterna tillsätts – eller så skiter vi i det, alla får skaffa en sjukförsäkring och köpa privat vård. Det låter inget vidare tycker jag.

Specialistläkarlönerna släpar just nu i förhållande till utbildningslängd och det behövs många fler ST-läkartjänster, legitimerade läkare som utbildar sig till specialistläkare, anser Jon Kleppenes.

– Pensionerade läkare kan avlasta med handledning och administrativt arbete, satsa på lönerna, förläng semestern, erbjud en tjänstebil och satsa på fortbildning. Det går att göra hur mycket som helst för att behålla personal och anställa ny. Regionen kan inte bara hoppas att allt ska lösa sig, de måste agera.

God vård kostar

Det finns mycket att göra för Region Värmland för att bli en attraktiv arbetsgivare, anser Jon Kleppenes, och få en fungerande sjukvård även i glesbygd.

Jon Kleppenes och frun Mathilda, som också är läkare, efterlyser fler regionkollegor i norra Värmland. Foto: Carl Edlom

– Ta till exempel en konferens för ortopedläkare i Värmland som kanske kostar 200 000 kronor. Då relaterar man direkt den kostnaden till hur mycket vård man kan få för pengarna i stället. Men det gör arbetsgivaren attraktiv för en långsiktig kompetensförsörjning. God vård och kompetent personal kostar, och det måste få kosta.

Med det sagt efterlyser Jon Kleppenes fler kollegor.

– Jag trivs jättebra med att jobba på Torsby sjukhus och jag hoppas få fler kollegor som kan känna samma sak. All vårdnära personal som sagt upp sig borde få ett samtal där man frågar varför de slutade, och vad som skulle kunna få dem tillbaka i jobb igen. Då kan man få en klar bild av vad “en attraktiv arbetsplats” faktiskt innebär.