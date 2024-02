En omfattande vatten- och frysskada i fyren på Duse har i det närmaste förstört den populära restaurangen i ett av Säffles främsta besöksmål.

– Det är en katastrof för byggnaden. Vi kommer att återställa den men det kommer att ta lång tid.

Det säger snickarna Jan Guttman och Fredrik Nyman som skulle ha bytt fasad och tak på fyren men i stället fick ta hand om en byggnad som är svårt skadad efter en omfattande översvämning med påföljande frysskador.

– Det är 400 kubikmeter (400 000 liter) vatten som har runnit ut från en skadad vattenkran i en av toaletterna. Vattnet har runnit genom hela byggnaden och frusit till is. För en så gammal, fin och välrenoverad byggnad är det rena katastrofen, säger Jan Guttman.

Hur länge vattnet stått och runnit är det ingen som vet men av skadorna att döma, har det pågått i några veckor. Fyren har inte stått under regelbunden tillsyn under vintern och skadorna upptäcktes därför alldeles för sent.

Det är med stor varsamhet som de vattenskadade timmerstockarna monteras ned av Jan Guttman, för att i ett senare skede sättas tillbaka på sin ursprungliga plats. Foto: Claes Österman

Jan Guttman och kollegan Fredrik Nyman blev smått chockade när de såg omfattningen av skadorna. De säger att de lider med entreprenörerna som ska driva restaurangen.

– Jag har aldrig sett något värre under mina 40 år i yrket. Det kommer att ta tid att reparera skadorna men trösten är att det blir bra när vi är färdiga. Fyren är ju en plats som vi Säfflebor är stolta över och värnar om, säger han.

Det var för drygt en vecka sedan som skadan upptäcktes. Carl-Henrik Johansson är fastighetsstrateg på Säffle kommun som äger fyren.

– Vi vet att skadan har uppstått i ett tvättställ på toaletten innanför entrén. Men vi vet inte om läckan beror på att det frusit eller om monteringen brustit av annan orsak, det får utredningen i samarbete med försäkringsbolaget utvisa, säger han.

– Däremot kan vi slå fast att skadorna är mycket omfattande och att det kommer att ta tid att återställa byggnaden innan den kan tas i bruk igen.

Snickaren Fredrik Nyman tycker att det känns vemodigt att behöva riva ut så mycket fint ur byggnaden. Foto: Claes Österman

Hur lång tid det handlar om vet han inte.

– Vi har börjat med att blottlägga alla skador, det vill säga golvet och en meter upp på väggarna. Därefter kommer det att ta minst tre månader att torka upp och först därefter kan man man börja återställa byggnaden, säger Carl-Henrik Johansson.

Hela golvet i restaurangdelen är nu uppbrutet.

– Det var inte roligt att bryta upp det gamla golvet som var mycket vackert och såg ut som trädäcket på ett en båt, säger Jan Guttman.

Panelen har också tagits bort på innerväggar. Fast och platsbyggd inredning har avlägsnats. Gipskivorna var så upplösta och blöta att de fick bäras ut i hinkar.

Alla gamla timmerstockar i fyren har blivit skadade men går enligt snickarna att rädda och återanvända.

– Vi har numrerat och fotograferat allt som vi tagit loss så att vi kan återställa när det är dags att bygga upp igen. Det blir som att bygga ett stort pussel, berättar Fredrik Nyman.

En omfattande vattenskada har orsakat stora skador i Fyren. Det kommer att ta många månader innan skadorna har reparerats och fastigheten återställt. Foto: Claes Österman

Toaletterna under restaurangen har blivit helt förstörda. Där pågår ett omfattande rivningsarbete. Foto: Claes Österman

Allt i köket måste rivas ut så att klinkergolvet kan avlägsnas. Foto: Claes Österman

En liten del av det vackra trägolvet ligger kvar oskadat i en del av restaurangen. Foto: Claes Österman

Fyran på Duse är ett av Säffles populäraste besöksmål. Foto: Claes Österman









Nästa steg är att ta ut all inredning i restaurangköket.

– Vi måste bryta upp all klinkers för att komma åt fuktskadorna, konstaterar Fredrik Nyman.

Det är stora skador också i källardelen där alla toaletter är så skadade att de måste rivas ut.

Fyren var mycket varsamt renoverad och ska återställas med samma varsamhet.

När allt material som skadats av vatten och is är borta så ska lokalen torkas. Det kommer att ske med stora fläktar och tar minst tre månader. I väntan på att det torkar kommer snickarna att ägna sig åt det jobb som redan var inplanerat på fyren - att byta fasad och tak.

Hur lång tid kommer det att ta innan restaurangen kan öppna igen?

– Vi hoppas att det ska kunna ske i början av juni men det är väldigt svårt att säga i detta skede, säger Carl-Henrik Johansson.