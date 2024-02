Principen om att den som först anmäler intresse ges platsen har använts länge även innan det nya systemet infördes, skriver Helene Vendel.

Svar till Louise Weibull (NWT 31/1).

Hej Louise, vad roligt att höra att du har så fina minnen från Kulturskolan och att du önskar att dina barn får uppleva det samma.

Precis som du skriver har en del förändrats i den Kulturskola många av oss som barn deltog i. Den största förändringen är nog den uppsökande verksamhet som sker av Kulturskolans lärare för att möta elevgrupper som inte hittat till Kulturskolans erbjudande på egen hand. Det spelas stråkinstrument, gitarr, dansas, målas och sjungs på skolor och fritidsgårdar utan att eleverna först måste anmäla intresse.

Kulturskolan erbjuder som tidigare också kursverksamhet som det krävs anmälan till. Valmöjligheterna är större än någonsin och förutom att lära sig ett instrument, sjunga och spela i orkester går det bland annat att välja foto, film, bild, dans, kreativt skrivande och teater.

Kursanmälan görs mycket riktigt i ett digitalt system, där vi gör ett ”kurssläpp” av lediga platser inför varje termin. Vi är medvetna om att det krävs digital närvaro vid en specifik tidpunkt och att det kan vara svårt att få plats på vissa kurser. Inom vissa områden finns det många platser, och inom andra ett fåtal. Principen om att den som först anmäler intresse ges platsen har använts länge även innan det nya systemet infördes. Skillnaden är att systemet nu ger snabbare besked om det finns plats på kursen eller ej.

Det dyker alltid upp fler lediga platser under terminens gång. Systemet hjälper oss att synliggöra när det frigörs platser under terminen och vi upplever att det nu öppnar sig fler möjligheter under året än tidigare och att fler får möjlighet att prova på en kurs på Kulturskolan och att upptäcka det breda utbud som Kulturskolan erbjuder. Kanske hittar man en ny spännande kurs man inte visste om innan.

För den som känner sig osäker hjälper vi gärna till och visar hur systemet fungerar. Inför höstterminens kurssläpp fanns vi på plats i flera olika områden i kommunen för att bland annat delta på föräldramöten och hjälpa till att skapa konton. Det var ett framgångsrikt arbetssätt som vi kommer att skala upp framöver.

Kommunens styrande politiker är angelägna om att alla barn och ungdomar ska ha samma chans att utveckla den kärlek till Kulturskolan som du så fint beskriver. De har nyligen fattat beslut om att deltagande i Kulturskolan ska vara avgiftsfritt.

Helene Vendel

Kulturskolechef