Färjestads glädjebesked – stjärnan redo för comeback: ”Nu börjar det roliga”

Carl Lindbom är redo för comeback. Han har fått tummen upp av medicinska teamet och har kört för fullt med laget i snart tre veckor.

– Nu börjar det roliga, ler målvakten.

Den 28 december var oturen framme. Matchen mot Luleå var ung när Carl Lindbom föll ihop på isen skadad. Sedan dess har han rehabtränat för att ta sig tillbaka, och nu är han redo.

– Nu är jag clearad av medical team och har varit på is några veckor. Så nu är det klart, ler han.

När vi ses har Färjestad precis avslutat ett tufft ispass med mängder av åkning.

Men Lindbom, han ler.

– I början när jag klev ut på isen igen var inte konditionen där den har varit. Men efter en vecka var det bättre.

Är just konditionen det jobbigaste att komma tillbaka till?

– Ja, svarar han. Det känns ju bra så fort man går på is men det är svårt att träna den konditionen man får på isen i gymmet. Det är en hel annan grej.

Rehab med Lagacé

Förra säsongen blev Carl Lindbom skadad i slutet av säsongen. Och han säger att det inte är någon fröjd alls att sitta och se matcherna från läktarplats.

– Det är jobbigt att se på matcherna från sidan. Men samtidigt får man ta det för vad det är, jag kan ju inte göra så jäkla mycket. Det får ta den tid det tar, ibland blir man otålig men man får påminna sig själv att det är dumt stressa tillbaka.

Vid sin sida under större delen av rehabträningen har han haft målvaktskollegan Max Lagacé. En minst sagt speciell situation.

– Jag har aldrig varit med om det förut på det sättet. Men det var faktiskt lite så förra säsongen också, när min kollega var skadad i två veckor. Det blir speciellt. På ett sätt är det skönt att ha en av sina bästa polare där, vi kan stötta varann. Det är ju inte det bästa för laget när det blir en cirkus med målvakter såhär, men jag tycker att vi kom igenom det hyfsat bra. Stor kredd till grabbarna och till de som kom in.

”Gjorde det jättebra”

Lindbom berömmer målvakterna som täckte upp, Melwin Asp Cassåsen som kom in under Luleåmatchen, Melker Thelin och Tobias Normann som lånades in från Björklöven respektive AIK och Victor Brattström som kom till Färjestad från HV71.

– De gör det jättebra allihop. Egentligen är det lätt att säga att det ”bara är att gå in och spela”, men så är det inte. Alla gjorde det jättebra och gav oss chansen att vinna. Det var tur att de kunde komma.

Hur känner du för din egen del, är det extra pirrigt att komma tillbaka nu när du varit borta ett tag?

– Nej, egentligen inte. Men det har varit skit att sitta och kolla på matcherna, så förhoppningsvis får jag spela lite, ler han. Nu börjar det roliga!