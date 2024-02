Det fattas alltså 14 miljarder, som Tidöpartierna tycker att regionerna ska spara in genom nedskärningar, skriver Torbjörn Nilsson och Cecilia Boman Lindström.

Efter regeringsskiftet för drygt ett år sedan har svensk hälso- och sjukvård hamnat i en allvarlig ekonomisk kris. Orsaken är enkel: Tidöpartierna som styr Sverige nu (Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna) har valt att prioritera sänkta skatter på snus, bensin och diesel, samt jobbskatteavdrag, istället för att ge regionerna tillräckligt stöd för att klara inflationen.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, larmade redan i oktober 2022. För att klara inflationen och de höjda räntorna, och inte försämra sjukvården, skulle regionerna behöva ytterligare 10 miljarder under 2023. Tidöregeringen gav bara 1,8 miljarder. Det har skapat allvarliga problem redan under 2023.

Men det blir värre. I augusti 2023 bedömde SKR att regionerna behöver ytterligare 20 miljarder under 2024. När Tidöregeringens budget kom gav den bara 6 miljarder i förstärkning (3 miljarder i ökade generella statsbidrag till regionerna plus 3 miljarder i sektorsbidrag till hälso- och sjukvården). Det fattas alltså 14 miljarder, som Tidöpartierna tycker att regionerna ska spara in genom nedskärningar.

Hälso- och sjukvården i vårt land har haft problem länge. Utanför storstadsområdena har det länge varit tufft att rekrytera den personal som behövs. När Miljöpartiet var med och styrde Region Värmland, från 2010 till 2022, lyckades vi ändå successivt öka antalet sjuksköterskor med 17 procent, antalet läkare med 33 procent, och övrig hälso- och sjukvårdspersonal med 38 procent. Det är vi stolta över. Utan den förstärkningen skulle vårdpersonalen haft en sämre arbetsmiljö, med mer stress, och sämre förutsättningar att hantera coronapandemin.

Att vara tillräckligt många i ett arbetslag så att man känner att man hinner med det som ska göras är en viktig del i arbetsmiljön. För få anställda leder lätt till övertidsarbete, behov av tillfälligt inhyrd personal och merarbete kopplat till detta, samt ökade sjukskrivningar. Det är också stor risk att det drabbar patienterna genom sämre kvalitet i vården.

Som Vårdförbundet framhållit är det fortfarande brist på personal i flera yrken, vilket leder till färre vårdplatser och längre väntetider till analyssvar, röntgen och operationer. Därför är det sorgligt att se hur de partier som nu styr Region Värmland planerar att ta bort 750 anställda, och hur Tidöpartierna klagar på att inte nedskärningarna gjorts tidigare. Det här är medarbetare som behövs i vården – både för kollegornas arbetsbelastning och för att ha en bra vård. Tidöpartierna i Region Värmland borde istället rikta krav och kritik mot sina partivänner i regering och riksdag.

Kristdemokraterna har skapat en bild av att de skulle vara ett parti som värnar om sjukvården. Men den bilden är falsk. När de sitter i regeringen tvingas sjukvården till nedskärningar. Kanske tror Ebba Busch (KD) att vården kan effektiviseras genom att läkarna bara säger ”ta din säng och gå”?

I så fall kan vi berätta en sak: även om det kan ha fungerat för Guds son en gång för länge sedan, så fungerar det inte i dag. Men i dag har vi välutbildad personal, moderna mediciner och avancerad teknisk utrustning för att hjälpa människor att bli friska. Och sådant kostar pengar.

Torbjörn Nilsson

Ulvsby

Cecilia Boman Lindström

Väse

Båda språkrör för Miljöpartiet Värmland