I mitten av december 2023 fick en person i Norra Finnskoga allvarliga hjärtproblem och ringde 112 för att larma ut ambulans. Räddningstjänsten infann sig snabbt eftersom det var ett Prio 1-larm. Likenäsambulansen larmades ut men fick avbryta insatsen eftersom ett allvarligare tillbud i Branäs bedöms vara viktigare att åtgärda.

Ingen annan ambulans fanns tillgänglig i Nordvärmland varför nästa steg var att beordra ambulanshelikoptern i Karlstad att komma. Där bedömdes att vädersituationen var för dålig för att rycka ut, varför sista steget var att beordra ambulanshelikoptern i Mora? Trots mycket dåligt väder kom Morahelikoptern till Norra Finnskog efter 2,5 timmar och hämtade hjärtpatienten och körde hen till CSK.

Frågan är om det upprättas en incidentrapport på ovanstående händelse eftersom den är allvarlig och hur har den åtgärdats. Borde detta rapporteras till IVO?

Vid möte med ambulanschef Andreas Norling i Sysslebäck så förklarade han att det alltid finns resurser att omdirigera dit det behövs. Samma svar lämnade regionrådet Daniel Schützer (S) vid ett annat möte i Sysslebäck. Inga resurser fanns tydligen denna gång i Region Värmland visade det sig! Varför?

Är det så att Nordvärmland är för avlägset och obekvämt för ambulansen och ambulanshelikoptern i Karlstad? Det finns ju ambulans i Trysil och Norsk luftambulans som det borde gå att samarbeta med.

För att komma tillrätta med ambulanssjukvården i Nordvärmland så måste regionen inrätta en fast ambulansstation i Likenäs med lämplig fordonsflotta och bemanning. Detta kommer att minska kostnader för regionen och öka tilltron och säkerheten för befolkningen.

Vidare borde ambulanshelikoptern under högfrekvent besökstid i vår kommun lokaliseras till Torsby för att bättre täcka Värmland. Med tanke på den expansion som sker i Branäs, där det kommer att finnas 20 000 besökare under vintersäsongen plus den fasta befolkningen, så är det nödvändigt att det satsas på ambulanssjukvården i Nordvärmland. Nu!

Joe Bengtsson

Mats Broberg

De Oberoende i Torsby