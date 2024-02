När vi efter många år äntligen blev anslutna till kommunens avfallshämtning vid fastigheten, påtalade kommunen att man inte får transportera hushållsavfall själv i privatbil. Nu har entreprenören inte hämtat hushållsavfall hos oss på mer än fyra veckor, varken matavfall eller restavfall!

I veckan kom ett meddelande via en app (?) - finns inte mig veterligt något krav att man måste ha en app installerad. Meddelandet handlade om att kommunen ställt upp behållare på olika ställen i kommunen för att fastighetsägare ska kunna lämna restavfall där, man skyller på väglag! Har inte fått något meddelande via sms eller mejl, hittar ingen information på kommunens hemsida mer än att sophämtningen är försenad, på grund av väglag. Hos oss är kommunen väghållare, och enligt min mening har vägen under dessa veckor varit i suveränt skick, såväl snöröjning som grusning har gjorts när det behövs - en eloge till dem. Eftersom jag inte får transportera hushållsavfall i egen bil måste jag gå till de uppställda behållarna, cirka 9 kilometer enkel väg! Ett alternativ är att göra en anmälan kring transport av avfall till länsstyrelsen, men denna kostar 320 kronor!

Restavfall borde man till viss del kunna lagra själv, utan några avsevärda miljö- eller hälsoproblem, men det är värre med matavfallet. Vi har inte fått information om var vi kan lämna det, och att lagra det kommer att medföra miljö- och hälsoproblem, troligen främst skadedjur i form av möss, råttor och rävar, samt eventuell lukt.

Jag tycker att det är under all kritik att kommunen inte kan sköta avfallshantering och inte kommunicera detta på ett godtagbart sätt. Entreprenören ”underkänner” sin kunds (kommunens) väghållning. Såväl tidningsbud som Postnord har givit service under dessa veckor, så de har bedömt väglaget som godtagbart. Känns snarast som att kommunen antingen har gjort ett undermåligt avtal med entreprenören (kompetens hos förare, utrustning och så vidare) eller att man låter entreprenören vara lat.

Kilsbo

***

SVAR DIREKT: Säkerheten för chauffören i första hand

Jag beklagar att du inte har fått dina sopor hämtade och att du inte har fått den information du behövt i rätt tid. Vi gör allt vi kan för att hämta och nu även hämta ikapp hos de hushåll som vi inte har kunnat nå. Anledningen till fördröjningen är den halka som varit på många ställen. Jag håller med dig om att kommunen gör ett bra jobb med snöröjning och halkbekämpning men stora sopbilar och mindre fordon reagerar olika på olika väglag. När vi inte har kunnat hämta är det för att vi satt säkerheten för chauffören i första hand. Därför finns nu tillfälliga sopkärl utställda vid Fagerås ÅVS, Högboda ÅVS, Mon ÅVS samt Återvinningsstationen på Värmevägen. De är till för dig som bor där sopbilen inte har kunnat hämta. Om du själv inte kan lämna dem på tillfällig plats på grund av omständigheter så får du gärna ringa mig.

Jonatan Brunbäck

VD Kils Energi och Kils Återvinning