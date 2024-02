STOR INTERVJU: Wallin om backen FBK vill förlänga med: ”Tar kliv hela tiden”

I en stor intervju berättar Färjestads sportdirektör om sina tankar inför transferfönstrets stängning, vändpunkten för SHL-laget efter skakiga veckorna – och så berättar han vem han vill se i den grönvita dressen även kommande säsong.

Det är uppehåll i SHL och om nio dagar stänger transferfönstret.

Frågan är om det här är den hemskaste tiden på året som sportdirektör.

– Nej, skrattar Rickard Wallin. Visst, alltid när man jobbar med en deadline är det klart att stressen kan öka lite. Men jag känner inte att vi är i den positionen där vi absolut måste hitta på något som vänder på förutsättningarna för säsongen. Vi är väldigt nöjda med mycket av det vi har. Jag har sagt det tidigare också, att finns det en möjlighet att göra laget bättre ska jag göra det.

Ni minns säkert när Theodor Lennström värvades in - men det var en annan tid. En sådan marknad, som det blev när KHL-spelarna vände hem, finns inte nu.

– Nu har jag inte varit med så många år och suttit i den här tryckkokaren. Men då var det OS, covid, och det blev krig i Ukraina. När man ser tillbaka på det blev det en jäkligt speciell situation. Vi fick jackpot för vår del med Lennström som kom hem då, och han var precis det vi sökte. Men då fanns fler spelare att välja på, så förutsättningarna var mer lika för alla lag. Nu är det osannolikt att det ska finnas några frälsare lediga den här tiden på året. Och serierna är uppbyggda så att alla har nåt att spela för, och då vill man inte släppa sina bästa spelare.

Finns det egentligen ett ”normalläge” för hur spelarmarknaden ser ut?

– Det är svårt för mig att ge en rättvis bild, men både med matcher och med spelarmarknaden gäller det att anpassa sig efter förutsättningarna och göra det så bra som möjligt. Inte fastna i det som varit, eller bara förvänta sig att något ska vara på visst sätt. Måste göra jobbet - och ha lite tur naturligtvis.

Slutspelet väntar där framme runt hörnet. Grundserien går in i slutspurten efter Beijer Hockey Games-uppehållet.

Var ligger ert lags största styrka inför det som komma skall?

– Vi har en bred topp, vi är inte så beroende av en eller två spelare. Jag tycker att de flesta topplag i SHL är byggda på samma sätt. De bästa spelarna i ligan är bra, men det skiljer sig inte så mycket som i NHL till exempel, där spetsen är otroligt spetsig och man får bygga på ett lite annat sätt. Min erfarenhet är att man bygger lag för att vinna, inte spelare som ska dra lagen. Sen handlar det om att maximera potentialen i rätt läge av säsongen. Det är inte bara att sätta ihop en trupp och tro att den är ett självspelande piano, utan det är många parametrar med.

Färjestad gick in i uppehållet som serietvåa, och detta efter en höst som startade urstarkt - och en jul som gav många FBK-supportrar skrämselhicka. I mellandagarna gick först Max Lagacé sönder, och matchen efter skadades Carl Lindbom.

Och Rickard Wallins telefon lär ha levt sitt eget liv under årets sista dagar.

– Det var naturligtvis inte det man önskat sig i julklapp, säger han med ett snett leende. Först och främst, det är alltid tråkigt med skador när de än kommer, och med två nyckelspelare på samma position så tätt in på varann blir det kostsamt - men på målvaktssidan direkt förödande då vi inte hade nån annan. Samtidigt vill man inte heller slänga in en junior som inte är redo att spela. Vi tyckte att Melwin (Asp Cassåsen, red anm) var jättebra när han hoppade in och har tagit kliv i J20 men bedömde inte att det var bra för hans utveckling att slänga in honom innan han var redo. Det är inte rättvist mot varken honom eller laget.

Carl Lindbom föll ihop skadad under Färjestads bortamatch mot Luleå under mellandagarna. Foto: SIMON ELIASSON

Som ni alla minns kom Tobias Normann in på lån från AIK. Melker Thelin lånades in från Björklöven och till sist värvades Victor Brattström från HV71.

– Det var utmanande och en lärorik tid nu i efterhand. Vi landade inte i att det var en katastrof eller kris för oss, men osäkerheten bidrar till att det blir ett speciellt läge. Killarna som kom in gjorde det extremt bra. Det var inte målvaktsspelet rent tekniskt vi förlorade matcher på heller. De tendenser i spelet som börjat trenda neråt, hade börjat göra det lite innan det här hände om man ska vara ärlig.

Färjestad hamnade i en hackig period, där resultaten och insatserna var av blandad sort.

– Leder man serien och går på julbreak, får man lite ryggdunk och kanske tog vi alla omedvetet lite foten av gasen. När det började gå åt rätt håll i början av säsongen bygger man på det och får en go känsla, men den kan rasera på ganska kort tid. Innan vi vände på trenden rent resultatmässigt började vi jobba på rätt sätt på många håll. Spelare och ledare har dragit tunga lass i det tysta och börjat jobba på det sätt vi bör göra för att vara framgångsrika.

När ni hamnade i den negativa trenden, hur var du? Och vad gör du i din roll då, är du bollplank, mer aktiv? För jag kan tänka mig att man bara vill gå in och ropa ”hallå!?”

– Vi har jättebra tränare som sköter den biten. Jag är med och gör allt jag kan också, men det gäller att ha en fingertoppskänsla för att det handlar inte om mig och vad jag gör. Jag försöker vara så tydlig jag kan. Om det behövs så försöker jag säga ifrån, men jag ska stötta upp tränare och ledare för att få dem att förstå vad vi gör bra och vad vi behöver rätta till. Det är ett teamwork hela vägen. Jag är jättenöjd med hur det har funkat i det korta perspektivet. Vi alla behöver bara skruva på små detaljer. Jag har försökt säga till spelarna också, att vi tror på dem fortfarande. Att försöka vara så bra man kan på ett individuellt plan, då blir man bra tillsammans. Det är en skön känsla, att det finns mycket potential i gänget. Det är en jävligt bra grupp som vill göra bra saker.

När trenden svajade var det aldrig en fråga om fel inställning eller vilja, menar Wallin.

– Mer en kalibrering över att orka vara skärpt och göra bra saker, få lite medstuds i rätt lägen. Det kan vara svårt acceptera när man står vid sidan och tittar, och det har jag full respekt för. Men jag är helt säker på att gruppen där nere verkligen bryr sig och genuint vill att det ska bli bra.

När upplevde du att vändningen för er kom? Tomas Mitell lyfter Malmömatchen när han pratar om den.

– Han har inte fel att han upplever att Malmö var lite av en vändpunkt men det var både och, tycker jag. Under en tid hade vi skruvat på saker som började trenda åt rätt håll. De 18 första minuterna mot Malmö var mer som vi ville att de ska se ut, men det var bräckligt fortfarande. Sen i en säsong vet man aldrig när vändpunkten kommer. Jag kan tycka att Max (Lagacés) räddning i Jönköping är en punkt där säsongen kan trenda åt det ena eller det andra hållet. En sån prestation och räddning - det gav laget extremt mycket råg i ryggen som gjorde att vi kunde börja bygga självförtroende igen.

Han fortsätter:

– Det har inte varit överdrivet mycket möten, men mycket möten med bra snack där alla försökt dra sitt strå till stacken. Det handlar om att samla ihop sig så att man tycker på samma sätt och ser samma bild. Om en femma vill göra en sak och en annan femma vill göra något annat, tränarna är frustrerade och jag är frustrerad på mitt håll blir det inget bra.

Börjar ni gå in i slutspelsmode nu, där bubblan sluts omkring er?

– Det är nog en liten bit kvar, men samtidigt märktes det runt jul att fler lag i ligan började röra sig åt det hållet. Att spela för att det är viktigt och det kanske var det som var den stora grejen för oss, vi var inte riktigt kollektivt beredda på att det skulle bli sådär. Växjö tryckte på gasen, Frölunda också till viss del. Flera lag spelade mer desperat och ”slutspelslikt” och det gjorde inte vi. Jag tycker inte att vi var riktigt så dåliga som resultaten visar rent spelmässigt, men i de avgörande lägena var vi inte så skärpta som vi behöver vara. Det är en bra läxa att ha med sig. Men jag såg små signaler innan resultaten började vända. När Linus (Johansson) börjar vinna fler dueller, Nygård är halvförbannad... Vi hoppas att det här uppehållet gör oss gott.

”Det är en skön känsla, att det finns mycket potential i gänget. Det är en jävligt bra grupp som vill göra bra saker”, säger Rickard Wallin om årets upplaga av FBK. Den ni ser bakom honom, firade han guld med för två år sedan. Foto: Helena Karlsson

Är ni där du vill att ni ska vara?

– Är man det nånsin?, skrattar Wallin. I det korta perspektivet tycker jag att vi är där betydligt mer, men det viktigaste är att inte ta foten av gasen och försöka bli bättre som lag och individ.

2025 går Rickard Wallins kontrakt som sportdirektör ut. Vi samtalar om rollen, och om den är som han trodde att den skulle vara.

– Jag tror inte det går att förklara, och det säger jag inte för att det är nån raketvetenskap, men det är många lager i det som är svåra att förklara innan man upplever dem. Det är mycket samtal med människor från olika infallsvinklar i branschen som vill samma saker. Jag älskar att vara i föreningen och så länge jag känner att jag kan göra nån skillnad tycker jag att det är det bästa jobbet som finns. Samtidigt vill jag inte att det ska handla om mitt jobb, det är ett teamwork för att det ska bli bra för Färjestad som är så himla viktigt för mig.

Han lyfter analytikern Erik Wilderoth som en viktig del i lagarbetet.

– Jag är väldigt glad att ha Erik med mig. Han har blivit en bra vän och ett jäkligt vasst och bra komplement till det jag har med mig in i det här. Vi lär oss båda fortfarande, både om oss själva och vad man behöver göra i olika lägen. Det är ju kalkylerade chansningar allt man gör, som man hoppas ska bli bra.

Rickard Wallin blickar tillbaka på säsongen hittills. Foto: Helena Karlsson

Om du jämför ditt känslomässiga engagemang i FBK - är det nån skillnad som spelare jämfört med som sportdirektör?

– Ja, jag tror inte att man kan ha exakt samma, men känslorna runt match blir samma och det är sånt man får jobba med. Men det är väl också en bra grej att man bryr sig lika mycket. Kroppen känner igen samma situationer och reagerar på samma sätt, det är en utmaning ibland att inte få utlopp för känslorna runt match. Det pendlar lite, men jag tycker att det blir bättre - men det kanske du inte ska fråga mig, skrattar Wallin.

Hockeyn är ju så stor i Karlstad och Värmland. Kan du gå till matbutiken och handla utan att få frågor och kommentarer om vad du ”borde” göra?

– Oh ja! Det upplevde jag aldrig som spelare heller, att man inte kunde gå och handla när det går dåligt. Jag tycker folk är respektfulla. Däremot känner man ibland att man kan få glada tillrop och det är jag bara tacksam för. Karlstad är en hockeytokig stad men värmlänningarna är grundade och fattar att det är människor vi har att göra med. Jag tror därför att det är lätt att komma hit och trivas och känna engagemanget utan att det blir dumt. Folk är engagerade, de vill och ska leva ut när de kommer hit, men det finns nånstans en respekt och förståelse. Jag tror att det bygger på att vi har spelare som bryr sig, och som visar uppskattning för stödet vi får. Att man tar sig tiden att byta några ord med både barn och vuxna som vill det. Den här föreningen är så mycket mer än bara hockeylag.

Rickard Wallin hyllar stödet FBK fått under säsongen. ”Ibland innan matcherna, när de sjunger hymnen är det ståpäls, då har jag ändå blivit van. Men jag tror inte att man kan vänja sig, och man ska absolut inte ta det för givet”. Foto: FREDRIK KARLSSON

Stödet från läktarplats blir en annan samtalspunkt under vår intervju. För trots att spelet och resultaten svajade en hel del för några veckor sedan slutade aldrig ståplats i Löfbergs att visa sin kärlek till Färjestad.

– Vår ståplatspublik skapar en otrolig stämning och när trycket är som bäst i Löfbergs Arena är det bäst i SHL. Jag som varit med ett tag kan säga att lägstanivån på stämningen och det jobb ståplats, och de som verkligen engagerar sig när det går dåligt gör, har ökat. Det är helt makalöst. Varje gång vänder vi kanske inte matcher, men de skickar med energi in som man kan luta sig emot och det ska de veta om. Det är inget jag bara säger. Ibland innan matcherna, när de sjunger hymnen är det ståpäls – då har jag ändå blivit van. Men jag tror inte att man kan vänja sig, och man ska absolut inte ta det för givet.

Tomas Mitell, Thomas Rhodin, Pelle Prestberg och Maciej Szwoch har alla lika långa kontrakt. De sträcker sig även över nästa säsong.

Har ni en dialog?

– Det har vi. Jag tror att de vet var jag står och jag vet var de står, så jag tror att vi har en ganska bra bild. Sen ska jobbet göras däremellan också.

Bland de spelare som har utgående kontrakt efter den här säsongen finns Jérémy Groleau.

När han gästade NWT Istid nyligen berättade han att han inte tänkt vara i Värmland i mer än ett år, men att han nu kan tänka sig att stanna i FBK.

– Han kom in sent till oss, och har gett oss det vi hoppades på. Att han trivs och är en härlig kille har bara varit ett plus. Jérémy har vi varit väldigt nöjda med, naturligtvis så vi håller kontakten med honom också. Han får gärna bli ännu tuffare och fränare i närkampsspelet och visa vägen på det sättet. Det är en spelare som fortfarande är ganska mycket ”råmaterial”, det skulle vara spännande att se vart det tog vägen om man kunde fortsätta jobba tillsammans.

Joel Nyströms kontrakt med Färjestad går ut efter den här säsongen. Carolina Hurricanes äger hans rättigheter, men han är än så länge osajnad av NHL-klubben. Foto: FREDRIK KARLSSON

En annan back med utgående kontrakt är Joel Nyström. Och det är en spelare Wallin vill ha kvar i Färjestad.

– Det är ingen hemlighet att vi gärna ser honom här. Det är ganska mycket upp till vad Joel vill. Men att vi gärna ser honom här är ingen hemlighet. Vi tycker att han har en väldigt bra roll med Carl Dahlström, att han fått ut mer ur offensiven som vi och han hoppades. Han tar kliv hela tiden. Jag är jättenöjd med hans inställning, en härlig kille att ha. Det finns saker att skruva på, men det är aldrig problem att han inte skulle vilja eller försöka. Jättekul att Färjestad fått fram en så bra spelare från skridskoskolan hela vägen upp.

Oscar Lawner är en annan yngre värmlänning som sitter på ett utgående kontrakt.

– Oscar har gjort en bra säsong såhär långt, han pendlar lite i prestation i matcherna och har kanske inte fått den utväxlingen målmässigt. En härlig kille som kör på, men behöver komma på ”hur ska jag spela och vilken spelartyp ska jag vara för att vara framgångsrik i ett lag”. De grundegenskaper han har med sin skridskoåkning och intensitet är sånt man skulle vilja är som bäst när det kommer till slutspel. Oscar har dock inte spelat mycket alls i de som varit, så det borde finnas bra potential att utnyttja. Kedjan nu på slutet har varit lovande. Han tar kliv - små ibland, stora ibland, sen förstår vi att det finns intresse för honom från olika håll, men vi har inte stängt nån dörr.

Per Åslund har ett år kvar på sitt kontrakt. Finns det något slut för honom?

– Det får du fråga honom, jag har inte sett det än i alla fall, skrattar Wallin.

Per Åslund och Rickard Wallin tillsammans. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

Blir du förvånad över att han fortsätter vara så bra?

– Nej, det enda jag blir förvånad över är att en siffra läggs till högre upp i ålderskolumnen för varje år. Han spelar som när vi spelade ihop. Han tar skitåkningarna, och visar att han bryr sig när han spelar. Sen har han också rätt att ha matcher när han inte är lika mjuk i kroppen - men de matcherna är förvånansvärt få. Jag har otroligt stor respekt för Per och det han gör. Jag sätter inget stoppdatum på honom.

Patrik Lundh däremot, han har utgående kontrakt.

– Den dialogen har jag inte med media, men ”Peppe” har gjort en bra säsong. Han gör mycket av sakerna Åslund gör i en ålder där det inte är en garanti att man orkar lägga ner skitjobbet. Det är en fantastisk kille, han bryr sig jäkligt mycket, lägger ner jobbet och gör det bästa för laget. Vi är nöjda med det han uträttat, det blir ofta ett otacksamt jobb men han fyller en viktig funktion i olika roller. En ovärderlig person i ett lag på så sätt. Hur länge han orkar tar vi inte nu, men det är klart att vi är nöjda med att ha honom i laget.

Marcus Nilsson slutligen. En spelare som hamnade i rampljuset när han ställdes åt sidan ett par matcher under Färjestads tyngre period, när Tomas Mitell ville skaka om laget. Även ”Lilliz” sitter på ett utgående kontrakt.

– Vi vet alla vilken spelartyp han är, hur han är när han är som bäst. Konsten för honom är att vara tungan på vågen lite oftare i de matcher som står och väger. Inget beslut är taget. Det blir en väldig dramatik när man pratar om ”Lilliz” med åsikter. Jag tycker inte att han har varit jättedålig på nåt sätt att han hamnade på sidan. Det handlar om att hantera det och passa in i laget framåt. Jag har stor respekt för honom som spelare och person, och därför har vi de diskussionerna direkt med honom. Jag hoppas att han har det bästa kvar i rätt läge, det är där vi står nu och fokus är på nuläget.