Matprishöjningarna har tagit fart igen. Och det antas fortsätta upp ännu mer i februari, varnar Matpriskollen.

Falukorv, olivolja samt frukt och bär ökar mest i pris och bidrar till att göra januari till den värsta månaden vad gäller matprishöjningar sedan mars 2023.

Priserna på vissa sockerpaket har höjts med över 30 procent i januari mot månaden före, enligt Matpriskollen. Och priset på gul paprika är upp med drygt 60 procent i vissa grönsaksdiskar.

Olivolja är en annan vara där en del butikskedjor har höjt priserna på vissa flaskor kraftigt, upp med över 30 procent sedan december.

– Tyvärr ser vi nu ett tryck uppåt igen och det ser inte ut att bli bättre – tvärtom, säger Ulf Mazur, vd och grundare på Matpriskollen.

Matkedjorna som köper in sina varor via Axfoods Dagab – det vill säga Willys, Hemköp och City Gross – har ökat sina priser dubbelt så mycket som Ica under månaden, enligt Mazur.

– Det säger bara att dom andra, Ica och Coop, kommer följa efter kommande veckor. Sannolikt kommer pristrycket därför att öka i februari, säger han.

Räknar med större prishöjningar

Han räknar med att det blir klart större prishöjningar i februari än i januari, kanske upp till 0,7 procent.

Prislyftet i januari låg totalt på 0,5 procent mot månaden före. Det innebär en prishöjning på 4,2 procent i årstakt.

Den höga ökningstakten är ett trendbrott. Det följer på en period på nio månader där dagligvaruhandelns prishöjningar till och med varit under Riksbankens inflationsmål på 2 procent i årstakt.

Prishöjningarna i januari innebär att matkassen sedan januari 2022 blivit nästan 23 procent dyrare. Enligt Matpriskollen innebär prishöjningarna de senaste två åren att svenska folkets matkostnader sammanlagt har ökat med 65 miljarder kronor.

– Och vi ser inga tecken på större prissänkningar framöver, säger Mazur.

Prishöjningar på kaffe och köttfärs

Förutom varukategorierna olivolja och vinäger med prishöjningar på 5,6 procent har priserna på storsäljare som kaffe och köttfärs höjts kraftigt, upp med 1,7 respektive 1,4 procent.

– Tyvärr är det många basprodukter som ökar i pris, vilket kan sätta hård press på de som har små marginaler, säger Mazur.

När man tittar på enskilda artiklar i butikskedja för butikskedja finns exempel på extrema höjningar.

Joakim Goksör/TT