NYA SIFFROR: Här stjäls mest bilar i Värmland – så ser det ut där du bor

Nya siffror visar vart i Värmland bilen står säkrast parkerad – och vart den riskerar mest att bli stulen.

Men överlag minskar bilstölderna totalt.

– Det är betydligt svårare och mer riskfyllt att stjäla en bil i dag, säger experten Victor Öberg.

Det är försäkringsbolaget Dina Försäkringar som sammanställt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, om bilstölderna.

Siffrorna visar att antalet anmälda bilstölder har rasat över åren i riket, i dag jämfört med för 20 år sedan har anmälningarna minskat med över 80 procent.

Mellan 2022 och 2023 har antalet också minskat, såväl i Sverige som i Värmland.

– Ett viktigt skäl till att bilstölderna minskar är att bilarnas lås- och larmsystem har utvecklats. Det är betydligt svårare och mer riskfyllt att stjäla en bil i dag, jämfört med för 20 år sedan. Dessutom har polisen framgångsrikt bekämpat internationella brottsnätverk, som står för nio av tio bilstölder, säger Victor Öberg, expert hos Dina försäkringar, i ett pressmeddelande.

Totalt anmäldes 183 bilstölder under 2023 i länet, vilket är 14 procent mindre än året innan.

Men trots minskningen över åren blir fortsatt många av med sin bil genom stöld. Värst i Värmland var det i Eda under 2023. Där gjordes 13 anmälningar, vilket motsvarar 152 per 100 000 invånare, vilket är högst i Värmland. Värst i hela landet var det i Haparanda i Norrbotten med 214 anmälningar per 100 000 invånare.

På andra sidan skalan i Värmland hittar vi Hammarö kommun, där två bilstölder anmäldes under 2023, vilket är lägst både utifrån faktiska tal och sett till befolkningsmängd.